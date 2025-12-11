Charla sobre comida y ansiedad en la Escola de Saúde de Moaña
La Escola de Saúde de Moaña organiza una charla para este sábado, 13 de diciembre, en el salón de plenos del concello entre las 10.00 y las 12.00 horas. La charla versa sobre cómo soportar los episodios de ansiedad sin caer en problemas con la comida. La impartirá el nutricionista del Sergas y especialista en alimentación emocional. La entrada es libre hasta completar el aforo. Esta charla se enmarca en una programación de la Escola de Saúde que se enfocará en laspróximas semanas en distintos aspectos relacionados con la nutrición.
