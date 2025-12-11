Un calendario, una sonrisa de Aspamsim

Con la antelación necesaria, que es la que recomienda la recaudación de fondos por Navidad, la Asociación de Padres y Madres de Discapacitados Psíquicos de O Morrazo (Aspamsim) dio a conocer ya su calendario para 2026. Ya sabemos que estas cosas no tienen precio, así que quienes quieran tener estas piezas de coleccionista que cada año valen más, deben de dar la voluntad, que se espera sea alta, que es para un buen fin, un estimable fin. Y deben de darse prisa, porque solo se sacan 800 ejemplares de los calendarios grandes y 500 de los pequeños. Pueden ser recogidos en la sede que Aspamsim tiene en el edificio de la antigua Cámara Agraria , en la librería Esmorga o en otros establecimientos colaboradores.

Usuarios de Aspamsim, con la Banda Bellas Artes. | Borja Brum

En esta ocasión, la directiva de Aspamsim optó por homenajear en su calendario a las asociaciones de Cangas, pero quiso poner el foco en aquellas que son menos conocidas, que tienen poco eco en los medios. La intención es visibilizar a estos colectivos, recordar que aún siguen trabajando y, también, desde un aspecto más global, reconocer esta peculiaridad tan canguesa y la vez tan de Morrazo que es el asociacionismo. De hecho el calendario manifiesta en su contraportada que está dedicado «a todas las asociacións da nosa comarca e en especial as que fixeron posible este calendario». Las escogidas fueron 12, como los meses del año: A.C. Peis D’hos, G.A Anduriña Asociación Astronómica O Facho, Sociedad Filatélica Numismática Cangas, Asociación Cultura Cacarexo Asociación Cultural Chavariscas, Asociación Tempus Ludit, Asociación Sueste, Afamo, Club de Petanca Cangas, Asociación Cultural Bellas Artes de Cangas, Club Bike ou non Vai y Discamino. Como siempre, las fotografías fueron realizadas de forma desinteresada por la el fotógrafo local Borja Brum, al que Aspamsim da las gracias, como a todo el equipo educativo que trabaja en esta asociación, donde juega un papel relevante el notario Pedro Riol, que ahora ya jubilado tiene más tiempo para estos menesteres.