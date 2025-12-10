Nova concentración de Modepen en Cangas en defensa das pensións

O Movemento Galego pola Defensa das Pensións Públicas (Modepen) segue na loita en defensa da paga ás persoas xubiladas e manteñen vivas as concentracións periódicas para reivindicalo: «En defensa das pensións públicas e contra a súa privatización». Será o venres, día 12, ás 8 do serán diante do Concello de Cangas.