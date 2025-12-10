Nova concentración de Modepen en Cangas en defensa das pensións
O Movemento Galego pola Defensa das Pensións Públicas (Modepen) segue na loita en defensa da paga ás persoas xubiladas e manteñen vivas as concentracións periódicas para reivindicalo: «En defensa das pensións públicas e contra a súa privatización». Será o venres, día 12, ás 8 do serán diante do Concello de Cangas.
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- Amplio operativo en los muelles de Aldán, Beluso y Bueu para buscar marisco ilegal
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- Rescatan a un motorista herido tras sufrir una caída de diez metros mientras practicaba trial en el monte Paralaia
- La tormenta deja 300 casas sin luz en Cangas, derriba muros y anega calles
- El TSXG avala el derribo del muro de la anterior casa de Feijóo en Moaña
- Lola Bon, la voz canguesa de Jarcha que amenizó la Transición con «Libertad sin ira»
- La carretera que abrió O Morrazo