Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José Tomé Acoso SexualAtraco gasolinera TuiPisos TorallaMillón euros bomberosMédicos sin homologaciónWilliot Swedberg
instagramlinkedin

Nova concentración de Modepen en Cangas en defensa das pensións

O Movemento Galego pola Defensa das Pensións Públicas (Modepen) segue na loita en defensa da paga ás persoas xubiladas e manteñen vivas as concentracións periódicas para reivindicalo: «En defensa das pensións públicas e contra a súa privatización». Será o venres, día 12, ás 8 do serán diante do Concello de Cangas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents