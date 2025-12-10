Moaña llena de color el Parque dos Vellos de Abelendo

El Concello de Moaña ha llenado de color el Parque dos Vellos de Abelendo. La concejalía de Benestar Social contrató a la artista Sheela Tato para pintar un mural "que nace con el propósito de poner en valor el papel fundamental de las personas mayores en nuestra sociedad". El mural que ya luce en el parque rinde un homenaje a "todas las mujeres y hombres que hicieron posible la Moaña que conocemos hoy".

Los bancos recién pintados. / FdV