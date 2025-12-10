Moaña homenajea a los cinco represaliados desaparecidos

El Concello de Moaña organiza esté sábado 13 de diciembre, a las 13.00 horas en el salón de plenos, el homenaje a los cinco moañeses asesinados por el bando franquista en otoño de 1936 en el contexto de la Guerra Civil.

Se trata Eugenio y Manuel Cancelas Corrales; de Manuel María y José Benito Blanco Costa y de José Vázquez Sampedro. Participarán familiares de los represaliados que siguen desaparecidos. Daniel Costas recitará poesía y actuará la cantautora Sheila Patricia. Presenta la edil de Memoria Histórica María Ortega.