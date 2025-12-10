«Escribí desde esa idea que nos atraviesa de que somos culpables hasta de ser víctimas»

Lucía Solla Sobral (Marín, 1989) es la autora de un libro que se ha convertido en un auténtico fenómeno editorial este año en España. «Comerás flores» es su primera novela, en la que a través de la figura de Marina explora la relación con Jaime, un hombre 20 años mayor y que parece ser perfecto. Pero detrás de esa fachada hay un maltratador psicológico y un narcisista de manual.

Hoy miércoles estará en Bueu invitada por la Librería Miranda, a las 19.00 h en el Centro Social do Mar.

—Permítame empezar con una cita textual de su novela: «No nos dio tiempo a tumbarnos en el parque de Bonaval ni pudimos pasar frío en Bueu con las tripas llenas de pizza de O Farol». Me parece que Bueu tenía que ser un sitio de parada obligada para presentar su primer libro, aunque no creo que a estas alturas del año sea una buena idea tumbarse en la playa

Me hace muchísima ilusión volver a Bueu y, en esta ocasión, con mi primera novela. Voy casi siempre que estoy en Marín. Además, en O Farol, escuché muchas canciones que le gustarían a la protagonista. Necesitaba hacer ese guiño a un lugar tan emblemático donde no solo disfruto de sus pizzas, sino también de su hilo musical y de la amabilidad del personal. Bueu siempre es un buen lugar al que ir y si es para hablar de libros de la mano de una librería referente, todavía más.

—Una primera novela publicada por una de las editoriales con un catálogo más selecto y cuidado [Libros del Asteroide], que ya va por su séptima edición y con la octava en ciernes. ¿Cómo está digiriendo este éxito?

He pasado por diferentes fases. Antes de que saliese a la venta estaba muy nerviosa y asustada. Debutar con Libros del Asteroide es un honor pero también una responsabilidad. Cuando comenzaron a llegar las críticas y las ediciones, me sentía muy disociada entre mi rutina, casi inalterada, y lo que estaba sucediendo con la novela. Ahora ya me permito disfrutarlo mucho. La novela no deja de darme muy buenas noticias y me encanta hablar con las lectoras y los lectores en las presentaciones y los clubes de lectura.

—Esta presentación en Bueu llega cuando acabamos de celebrar los actos alrededor del 25-N, en los que ha sido necesario recordar que negar la violencia machista también es violencia. ¿Cómo ha vivido su primer 25-N con «Comerás flores» en las librerías? .

Me ha impactado y alegrado mucho ver «Comerás flores» recomendada y referenciada en una fecha tan importante. Es necesario hablar de todas las violencias del machismo. En los medios nos suelen mostrar los datos y las consecuencias de las agresiones físicas y el número de mujeres asesinadas; y también tenemos que hablar del maltrato psicológico para hacerlo visible e identificable. Si no le ponemos palabras, difícilmente podremos señalar a los maltratadores.

—La forma tan visceral y gráfica con la que escribe, la forma en la que plasma sentimientos y sensaciones de Marina, que en un primer momento puede parecer un tanto naíf pero que resulta extremadamente intensa y creíble… Quizás incurra en un error o en alguna forma involuntaria de machismo, pero mi pálpito es que «Comerás flores» tiene más contenido autobiográfico del que a cualquiera le gustaría reconocer.

—Afortunadamente no es autobiográfica. Sí le di cosas a Marina, como el duelo por la muerte de mi padre o mis gustos musicales. Pero, por suerte, no conocí a Jaime. Sí a muchos hombres que tienen algunos de sus comportamientos. Por desgracia, documentarme para escribir sobre una relación de maltrato psicológico fue tan fácil como sentarme con mis amigas y comenzar a hablar sobre relaciones pasadas. Sobre aquello que callamos porque lo normalizamos en algunos casos y, en otros, porque sentimos mucha vergüenza por haberlo vivido. Comencé a escribir desde esa culpa compartida, desde esa idea que nos atraviesa de que somos culpables hasta de ser víctimas.

—Las críticas especializadas han sido en general muy positivas, pero eso no siempre implica que al público le guste un libro. ¿Qué le transmiten las personas que han leído la novela?

Los comentarios y mensajes más habituales tienen que ver con sentirse identificadas con las vivencias de Marina. Cuando estaba acabando de escribir la novela tenía miedo a que nadie entendiese a Marina, a que desde fuera no lograsen empatizar con ella. Pero las personas están siendo muy cariñosas y generosas y, lo hayan vivido o no, van de la mano de Marina a lo largo de su historia. La frase que más se suele repetir es “yo he sido Marina” o “conozco a una Marina”. Y creo que lo que más está funcionando es el boca a boca, el saber que no estamos solas, que no hemos sido solo nosotras.

—«Te quiero porque no me imagino sin ti. Te quiero con miedo, a veces». En ocasiones el maltrato, que aunque no sea físico me niego a calificar como de «baja intensidad», se esconde de múltiples maneras como esa «ley del hielo». Pero, ¿querer con miedo no debería ser un signo inequívoco de maltrato y de una relación tóxica?

Tener miedo a una persona es una muy mala señal, sin duda. Lo que lo complica todo es querer. Si Marina le tuviese miedo a Jaime cuando todavía no se había enamorado, tendría más capacidad de reacción. Pero cuando Marina es consciente de que siente miedo de Jaime, ya está muy confundida con ese vínculo en el que se premian comportamientos negativos y se castigan comportamientos positivos. En medio de esa confusión donde hay dependencia, manipulación y ambivalencia emocional, es mucho más difícil entender qué está sucediendo y reaccionar. Entre Marina y Jaime hay muchísimas señales de toxicidad y maltrato, pero desde dentro es más difícil ser consciente y aplicar la teoría.

—Del miedo y hasta de su olor habla Bone, la protagonista de la extraordinaria novela «Bastarda», de Dorothy Allison, con claros ecos autobiográficos. Una autora a la que también cita al principio de «Comerás flores». ¿Era uno de los libros de cabecera mientras daba voz a Marina?

-Sí, Dorothy Allison me acompañó durante todo el proceso de escritura. Leí todo lo que encontré sobre violencias machistas y de Dorothy Allison me enamoró su honestidad y su forma tan lúcida y bonita de escribir el horror. Cuando leí «Dos o tres cosas que tengo claras», encontré en muchos de sus sentimientos a Marina, y de ahí salió el epígrafe de «Comerás flores».

—A lo largo de la novela incluye una serie de «mantras», como los definía Berna González Harbour en su crítica, que son como una especie de balance de situación que empiezan por un «Tengo…». Si tuviese que hacer ese «Tengo» sobre sí misma ahora que estamos cerca de acabar este 2025, ¿cuál sería?

Tengo: una familia gallega, una familia asturiana, dos perras, unas amigas que la cuidan mucho y una novela que está floreciendo.

—No es mi intención frivolizar, sobre todo porque la dedicatoria inicial «a las que todavía estáis en un coche a 200 kilómetros por hora» me resultó estremecedora. Más aún cuando alguna persona que todavía no ha leído el libro me reveló que conocía esa sensación. A lo largo de la novela está muy presente la música: Joy Division, pero sobre todo The Smiths y Morrisey. Y mientras leía a Marina no podía parar de pensar en la tristeza de «I know it’s over» [Sé que se acabó] y en el estribillo de «There is a light that never goes out» [Hay una luz que nunca se apaga; «Y si un autobús de dos pisos choca contra nosotros/ morir a tu lado es una forma tan divina de morir./ Y si un camión de diez toneladas nos mata a los dos/ morir a tu lado, bueno, el placer, el privilegio es mío].

Sí, la música que le gusta a Marina, y a mí, tiende mucho a la melancolía y al drama. The Smiths, o Morrissey, es la banda sonora perfecta para esta novela. Siempre me ha encantado la poesía, sobre todo la poesía que es intensa y casi desesperada. Morrissey tiene mucho de eso en sus letras y en su manera de cantarlas.