Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José Tomé Acoso SexualAtraco gasolinera TuiPisos TorallaMillón euros bomberosMédicos sin homologaciónWilliot Swedberg
instagramlinkedin

Identifican al presunto autor de un robo en un comercio de Cangas, que se llevó material por valor de 1.500 euros

La cámara de seguridad captó como rompía un cristal y accedía al local

Una imagen del presunto autor del robo saliendo por el agujero que provocó en la hoja de cristal de la puerta del comercio en Cangas.

Una imagen del presunto autor del robo saliendo por el agujero que provocó en la hoja de cristal de la puerta del comercio en Cangas. / Fdv

David García

Cangas

Pillado por la cámara de seguridad. El autor de un robo en un comercio situado en el centro de Cangas ha podido ser identificado por la Guardia Civil gracias a la grabación de la cámara de seguridad del establecimiento. Este dispositivo captó como el individuo rompía primero el cristal de la puerta principal para entrar por la fuerza en el establecimiento y como luego salía por el mismo lugar.

La propietaria del negocio Vesna Beauty Studio en Cangas muestra el lugar por el que entró el ladrón, un hueco ahora tapado.

La propietaria del negocio Vesna Beauty Studio en Cangas muestra el lugar por el que entró el ladrón, un hueco ahora tapado. / Gonzalo Núñez 

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo al lunes, en un centro de estética situado en la calle San Francisco (al lado del Eirado do Señal). La cámara del local captó como pasadas las 4 de la madrugada del lunes un hombre se acerca a la puerta y, presumiblemente, con la ayuda de un destornillador y de otra herramienta consigue quebrar la hoja de cristal para colarse en el interior.

Una vez dentro se llevó un ordenador, una máquina de micropigmentación y dinero en metálico. Una primera estimación de daños apunta a que el valor de lo sustraído ronda los 1.500 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents