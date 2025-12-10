Identifican al presunto autor de un robo en un comercio de Cangas, que se llevó material por valor de 1.500 euros
La cámara de seguridad captó como rompía un cristal y accedía al local
Pillado por la cámara de seguridad. El autor de un robo en un comercio situado en el centro de Cangas ha podido ser identificado por la Guardia Civil gracias a la grabación de la cámara de seguridad del establecimiento. Este dispositivo captó como el individuo rompía primero el cristal de la puerta principal para entrar por la fuerza en el establecimiento y como luego salía por el mismo lugar.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo al lunes, en un centro de estética situado en la calle San Francisco (al lado del Eirado do Señal). La cámara del local captó como pasadas las 4 de la madrugada del lunes un hombre se acerca a la puerta y, presumiblemente, con la ayuda de un destornillador y de otra herramienta consigue quebrar la hoja de cristal para colarse en el interior.
Una vez dentro se llevó un ordenador, una máquina de micropigmentación y dinero en metálico. Una primera estimación de daños apunta a que el valor de lo sustraído ronda los 1.500 euros.
