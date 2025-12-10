Fecimo sortea hasta 8.000 euros con «Ti es a nosa estrela do Nadal»

La Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (Fecimo) pone en marcha su campaña más especial del año, vinculada a la navidad y que este año tiene como lema «Ti es a nosa estrela do Nadal». Una iniciativa para fomentar y recompensar el consumo en el comercio local y de proximidad y en la que se repartirán hasta 8.000 euros en premios.

Esta campaña navideña comenzó ayer y se prolongará hasta el 8 de enero. Todas las personas que realicen una compra por un importe superior a 10 euros en alguno de los establecimientos adheridos recibirán un boleto con un código alfanumérico. A continuación deberán registrarlo en la web comerciodomorrazo.com y en ese momento sabrán si han ganado alguno de los premios instantáneos que se sortean, que en total suman 5.000 euros.

Desde Fecimo explican que es fundamental guardar esos boletos, aunque no hayan resultado premiados, porque todos los códigos registrados entrarán en un gran sorteo final a celebrar el 9 de enero. Ese día se sortearán tres grandes premios de 1.000 euros cada uno.

Todos los galardones se entregarán bajo el formato de tarjeta regalo del comercio local y las personas ganadoras podrán gastar ese dinero exclusivamente en los establecimientos participantes en la campaña «Ti es a nosa estrela do Nadal».

Fecimo agrupa a las asociaciones de comerciantes de Bueu (Acibu), Cangas (Acica) y Moaña (Acimo) y desde la federación explican que el objetivo es «premiar nestas datas tan especiais aos clientes con fantásticos agasallos pola súa fidelidade». «É o sorteo de premios máis grande do ano na nosa comarca», subrayan desde Fecimo, que defienden que el comercio y las empresas locales desempeñan un papel fundamental en la magia de las fiestas navideñas.