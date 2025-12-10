Escaso seguimiento en los centros de salud de O Morrazo a la nueva huelga en la sanidad

La sanidad pública vive un otoño caliente, con una sucesión de huelgas y protestas para reclamar mejoras en el sistema sanitario. Al paro de tres días convocado en la última semana de noviembre en la atención primaria le toma ahora el relevo una huelga de cuatro días en todo el sistema sanitario convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), a la que se unen sindicatos autonómicos, como el caso de O’Mega en Galicia.

El primer día dejó una repercusión casi testimonial en los centros de salud de la comarca de O Morrazo, donde solo había constancia una persona del turno de tarde en Moaña que secundó el paro. En Cangas y Bueu todos los profesionales médicos acudieron a sus consultas y los que no lo hicieron era porque tenían solicitados días libres con anterioridad.

Esta nueva huelga es una muestra de rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) y los convocantes defienden «la necesidad de contar con un estatuto propio que reconozca la especificidad, la complejidad y responsabilidad» de la profesión médica.

Los paros seguirán hoy, mañana y el viernes y de momento la mayor incidencia se registra en la atención hospitalaria. En el caso del área de Vigo [a la que están adscritos los concellos de Cangas y Moaña] el seguimiento en la primera jornada fue del 27,9% mientras que en la de Pontevedra [a la que pertenece Bueu] era del 24,8%, según los datos aportados por la Consellería de Sanidade.

En Cangas, como cada martes, la Asociación A Voz da Sanidade celebró una concentración en los jardines del parque de A Palma contra «o desmantelamento da sanidade pública». Para mañana jueves en Vigo está convocada una manifestación, a las 19.00 horas, desde el Museo MARCO (en la calle Príncipe) hasta los edificios administrativos del Sergas, en la calle García Barbón.