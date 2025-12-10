Detienen a dos hombres y una mujer tras robar en el Carrefour de Moaña y huir en coche

La Policía Local de Moaña detuvo a última hora de la tarde de este miércoles a tres personas de mediana edad que robaron ropa y comida en el supermercado Carrefour de la villa, ubicado precisamente detrás del Concello y de las dependencias del cuerpo municipal. Sobre las 20.20 horas se recibió la alarma porque el coche de los presuntos ladrones escapaba a toda velocidad por la Avenida da Xunqueira, en la carretera general PO-551. Un coche patrulla les persiguió hasta llegar a la altura de A Borna, en donde fueron alcanzados y se revisó el interior del coche. Los tres detenidos, dos hombres y una mujer, podrían tener experiencia en este tipo de robos y fueron puestos a disposición de la Guardia Civil que se encarga de las diligencias.