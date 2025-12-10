Cangas y Bueu elevan la cifra de composteros individuales

La Mancomunidade de Concellos do Morrazo sigue ampliando el censo de ciudadanos que apuestan por el compostaje. Ayer repartió en Cangas composteros individuales a 41 personas, que recibieron instrucciones de los técnicos en el salón de plenos, y hoy tiene previsto hacer lo mismo en Bueu.

Lo recipientes forman parte del lote de 400 adquiridos recientemente por el ente comarcal para atender la creciente demanda de la ciudadanía por este tipo de tratamiento de residuos, más ecológico y que puede reducir sensiblemente el recibo de la basura que entrará en vigor desde enero, si se aprueba definitivamente la polémica ordenanza. El organismo comarcal lleva ya repartidos más de 1.600 composteros.