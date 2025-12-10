Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta

Las cabañas de madera del campamento de As Meáns fueron el primer proyecto turístico de estas características que obtuvo licencia en Bueu. Pero una tramitación compleja y un cambio en la propiedad demoraron los trabajos y su puesta en marcha y entre medias culminó en Beluso, en las cercanías de Cabo Udra, otra iniciativa similar. Ahora el campamento de As Meáns está a la venta para afrontar el que sería su tercer cambio de propietarios. Las instalaciones están a la venta a través de un portal inmobiliario de la comarca de O Morrazo, con un precio «a consultar».

El campamento, que se llama «O Rincón das Rías Baixas», se ubica en una parcela de casi 4.000 metros cuadrados, cerca de la zona de Loureiro, y con vistas sobre la ría de Pontevedra. En estos momentos cuenta con una recepción y con cinco cabañas de madera, cada una con su respectivo nombre: A Casa da Cima, A Casa do Penedo, A Casa do Loureiro, A Casa do Cruceiro y A Casa da Maceira. Todas pueden acoger hasta cuatro personas y disponen de servicios como cocina equipada, baño, terraza con sofás y una parrilla.

Una vista de la terraza de una de las cabañas del campamento turístico de Bueu, con un jacuzzi. / Lares.gal

Los actuales propietarios aseguran a través del anuncio de venta que la parcela aún tiene capacidad para albergar otras tres casetas más. Y las que ya están instaladas y funcionando «se revistieron el pasado año con productos para mayor protección de las mismas». En su anuncio de venta añaden como información a los posibles compradores que «el terreno está preparado y equipado para continuar la actividad de forma inmediata, con las licencias al día, convirtiéndose en una oportunidad perfecta tanto para inversión como para la gestión directa de un negocio turístico consolidado».

Origen en una infracción urbanística en suelo rústico

Este establecimiento de turismo cuenta con todas las licencias, la última de ellas la autorización de primera ocupación que aprobó la Xunta de Goberno Local en febrero de 2022. Con todo, el origen de esta iniciativa turística seremonta a una infracción urbanística por parte de sus primeros propietarios. La parcela tiene calificación de suelo rústico y la propiedad original instaló una caseta de madera prefabricada. Un uso no autorizable que derivó en un expediente por parte de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu).

Un cambio en la Lei do Solo de 2016 ofreció una nueva alternativa a los propietarios ya que la ley permitía la instalación de negocios de turismo rural, siempre con autorización municipal. El Concello de Bueu autorizó el proyecto en febrero de 2020, justo antes de la pandemia del coronavirus. Justo un año después, en febrero de 2021, se ponía a la venta el terreno y el proyecto, en aquel momento aún por ejecutar. El precio de salida era de 370.000 euros y los promotores destacaban que ya se había superado el escollo más difícil: la obtención de la licencia y el registro de la actividad. “Ahora solo quedaría el resto de la ejecución material de la obra”, se apuntaba.

Este lote fue adquirido por un empresario de la zona de Lalín, que asumió el desarrollo del proyecto y en febrero de 2023 ya contaba con la licencia de primera ocupación del campamento, al que se bautizó como «O Rincón das Rías Baixas». Ahora, cuando aún no han pasado tres años, este espacio vuelve a estar a la venta por tercera vez.