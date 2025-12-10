Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José Tomé Acoso SexualAtraco gasolinera TuiPisos TorallaMillón euros bomberosMédicos sin homologaciónWilliot Swedberg
instagramlinkedin

O Rompeolas

Si cae, no será por falta de avisos...

Si cae, no será por falta de avisos...

Si cae, no será por falta de avisos...

Javier Manchado

Dicen vecinos de As Barreiras, en Darbo, que este poste lleva aguantando el equilibrio desde hace tiempo, y que las llamadas a la compañía para que lo cambie no surten efecto. De momento, se mantiene sujeto por los cables a los que debe servir de soporte. Y vienen más temporales...

Muestras fecales del Bouzós, a la farmacia

Me cuentan que algún vecino de la ribera del Bouzós ya ha perdido la paciencia con tantos vertidos contaminantes y ha decidido tomar muestras de agua y llevarlas a la farmacia, por su cuenta, para disponer de toda la relación de virus y bacterias que alberga. Así tendrá pruebas fehacientes de que se está poniendo en juego la salud pública, y la denuncia estará mejor documentada. A quien corresponda.

Cruz de Ermelo, circuito de motocrós

Las marcas de derrapajes visibles en el entorno del emblemático símbolo morracense constatan que es zona de «usos múltiples» y que ya (casi) nada está a salvo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents