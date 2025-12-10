Si cae, no será por falta de avisos...

Dicen vecinos de As Barreiras, en Darbo, que este poste lleva aguantando el equilibrio desde hace tiempo, y que las llamadas a la compañía para que lo cambie no surten efecto. De momento, se mantiene sujeto por los cables a los que debe servir de soporte. Y vienen más temporales...

Muestras fecales del Bouzós, a la farmacia

Me cuentan que algún vecino de la ribera del Bouzós ya ha perdido la paciencia con tantos vertidos contaminantes y ha decidido tomar muestras de agua y llevarlas a la farmacia, por su cuenta, para disponer de toda la relación de virus y bacterias que alberga. Así tendrá pruebas fehacientes de que se está poniendo en juego la salud pública, y la denuncia estará mejor documentada. A quien corresponda.

Cruz de Ermelo, circuito de motocrós

Las marcas de derrapajes visibles en el entorno del emblemático símbolo morracense constatan que es zona de «usos múltiples» y que ya (casi) nada está a salvo.