O Rompeolas
Si cae, no será por falta de avisos...
Dicen vecinos de As Barreiras, en Darbo, que este poste lleva aguantando el equilibrio desde hace tiempo, y que las llamadas a la compañía para que lo cambie no surten efecto. De momento, se mantiene sujeto por los cables a los que debe servir de soporte. Y vienen más temporales...
Muestras fecales del Bouzós, a la farmacia
Me cuentan que algún vecino de la ribera del Bouzós ya ha perdido la paciencia con tantos vertidos contaminantes y ha decidido tomar muestras de agua y llevarlas a la farmacia, por su cuenta, para disponer de toda la relación de virus y bacterias que alberga. Así tendrá pruebas fehacientes de que se está poniendo en juego la salud pública, y la denuncia estará mejor documentada. A quien corresponda.
Cruz de Ermelo, circuito de motocrós
Las marcas de derrapajes visibles en el entorno del emblemático símbolo morracense constatan que es zona de «usos múltiples» y que ya (casi) nada está a salvo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- Amplio operativo en los muelles de Aldán, Beluso y Bueu para buscar marisco ilegal
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- Rescatan a un motorista herido tras sufrir una caída de diez metros mientras practicaba trial en el monte Paralaia
- La tormenta deja 300 casas sin luz en Cangas, derriba muros y anega calles
- El TSXG avala el derribo del muro de la anterior casa de Feijóo en Moaña
- Lola Bon, la voz canguesa de Jarcha que amenizó la Transición con «Libertad sin ira»
- La carretera que abrió O Morrazo