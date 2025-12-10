Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atasco en la avenida Concepción Arenal de Moaña por una mancha de aceite

Los Bombeiros do Morrazo la están limpiando en el centro de la localidad

Los bomberos llegando a la zona. / Julio Santos Álvarez

R. M.

Moaña

Una mancha de aceite sobre la calzada está provocando esta tarde un atasco en la céntrica avenida Concepción Arenal de Moaña.

Tras varios avisos por el firme resbaladizo, se cortó el tráfico ocasionando una importante retención a media tarde. En estos momentos están los Bombeiros do Morrazo limpiando la zona.

