Atasco en la avenida Concepción Arenal de Moaña por una mancha de aceite
Los Bombeiros do Morrazo la están limpiando en el centro de la localidad
Moaña
Una mancha de aceite sobre la calzada está provocando esta tarde un atasco en la céntrica avenida Concepción Arenal de Moaña.
Tras varios avisos por el firme resbaladizo, se cortó el tráfico ocasionando una importante retención a media tarde. En estos momentos están los Bombeiros do Morrazo limpiando la zona.
