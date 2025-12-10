La alerta naranja corta el transporte de ría y amarra la flota pesquera

El frente frío que barrió ayer O Morrazo obligó a activar la alerta naranja en el mar por el viento y el fuerte oleaje. Una situación que obligó a amarrar la inmensa mayoría de la flota pesquera y marisquera de la comarca de O Morrazo. En tierra la borrasca trajo consigo lluvias intensas y fuertes vientos, que afortunadamente no ocasionaron daños ni incidentes de gravedad. El principal inconveniente, además del amarre forzoso de la flota, fue la suspensión la suspensión desde primera hora de la mañana de los barcos de transporte de ría que conectan tanto Cangas como Moaña con Vigo.

El transporte de ría, refugiado en el muelle cangués. / Gonzalo Núñez

La naviera Nabia anunció el corte de todas sus rutas desde Moaña, que no llegaron a salir hasta las 13.00 horas, cuando amainó el viento y se pudieron retomar las frecuencias habituales. Desde el muelle cangués Mar de Ons paralizó los barcos por precaución a las 21.00 horas de la noche del lunes y el servicio no funcionó en las horas punta de la mañana, ocasionando una gran presencia de viajeros en la estación de autobuses, pues buscaban una alternativa por carretera para acudir a Vigo a sus centros de estudio o de trabajo. El servicio de barcos se restableció a las 12.00 horas en este caso.

En Cangas los servicios eléctricos del Concello repararon ayer los semáforos ubicados en el macro paso de peatones situado ante el consistorio, para lo que fue necesario resetear su mecanismo. En lo que respecta a la redes semafóricas ubicadas frente al Hotel Airiños y la plaza de abastos siguen inoperativas a causa del rayo que cayó el martes en Cangas, que quemó los cuadros eléctricos y los servicios técnicos municipales están a la espera de recibir las piezas para su reparación.

Los mayores efectos del temporal de ayer se concentraron en el mar. La borrasca dejó imágenes impactantes en lugares como Ons, dentro del Parque Nacional Illas Atlánticas, donde el oleaje cubría el muelle de la isla. Con el nivel de alerta naranja decretado la flota pesquera de Cangas, Moaña y Bueu ayer permaneció amarrada a puerto. Una situación preocupante porque el sector afronta una de las épocas más importantes del año. «Esto no pinta bien. En agosto tuvimos muchos problemas con las toxinas, en noviembre volvieron de nuevo las toxinas y ahora tenemos estos temporales», cuentan preocupados desde la Cofradía de Cangas.

De hecho hoy la alerta en el mar seguirá activa, aunque bajando de nivel naranja a amarillo y en principio hasta las ocho de la mañana. Las previsiones apuntan que las lluvias se concentrarán también a primera hora para dar paso a cielos despejados desde el mediodía. Tanto hoy como durante la primera mitad del día de mañana se prevé que Galicia quede transitoriamente en una zona de altas presiones, pero a última hora de mañana se prevé la llegada de un nuevo frente que traerá lluvia y viento hasta el viernes.