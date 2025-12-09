Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rompen el escaparate de una tienda de estética en Cangas

Cangas

La Policía Local de Cangas desconocía ayer si la rotura de un escaparate en una tienda de estética en una de las calles que conduce al Eirado do Señal se debió o no a un robo. Es algo que no se descarta, pero tampoco que se quedara en un acto vandálico. El agujero que se abrió en el cristal era pequeño, según la Policía y por él apenas cabía una persona.

