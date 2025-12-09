El PSOE: «El PP cangués es un compendio de partidos y dudo de que se mantenga»

Desde el PSOE de Cangas se responde al PP local en su empeño por situar al BNG como única fuerza al frente del gobierno local y también de la Mancomunidade de Municipios de Morrazo. Los socialistas cangueses recuerdan su presencia en el gobierno de Cangas y en el del ente supramunicipal, además de considerar que son una fuerza principal en el tripartito cangués, como lo demuestra su peso en concejalías como Obras y Servicios, Deportes o Seguridad y Emergencias.

El PSOE quiere desmontar esa estrategia del PP de quitarlos de la ecuación, de ignorarlos en los comunicados. Recuerdan los socialistas la importante base electoral que tiene y recuerda que el Partido Popular de Cangas es un compendio de partidos, la unión de esta formación con Cangas Decide un partidlo liderado por José Luis Gestido, que se marchó del partido conservador tras fuertes divergencias con el que era su líder, José Enrique Sotelo) y Ciudadanos, que en Cangas lo lideraba Sergio Iglesias. Tanto José Luis Gestido como Sergio Iglesias fueron anexionados por José Enrique Sotelo en las últimas elecciones municipales, con el propósito de organizar una fuerza de derecha capaz de sacarle el gobierno de Cangas a la izquierda, algo que no pudo. «De ahí que ahora nos muestre más que su enfado, su rabia por haberse quedado a las puertas, y también su malestar con la población canguesa, contra la que votó en varias ocasiones, la más reciente en la liquidación de la deuda bancaria del PP. Es un partido que no supo perder las elecciones, que realiza una oposición desde el complejo, con el único objetivo de impedir gobernar, nada más», manifiestan el edil socialista Eugenio González desde la más absoluta tranquilidad.

También hacen hincapié en que un gobierno de coalición significa consenso, perder cada partido cosas, pero teniendo siempre como referencia el bien del pueblo de Cangas, que ese es el objetivo desde que se firmó el pacto. Que el hecho de que el PP intente ignorar al PSOE es un síntoma de que el verdadero rival a batir son los socialistas.

El PSOE lamenta que el PP tenga que recurrir a estos escenarios políticos para intentar desprestigiar a un rival. «Habrá que ver sin en las próximas elecciones el compendio de partidos que es ahora el PP de Cangas se mantiene, que no lo parece.