Los anuncios de Gadis «Vivamios como galegos» invitan a eso, a vivir como gallegos y presumir del sello de identidad de esta tierra. Lo ha vuelto a hacer en la nueva campaña que protagoniza Luis Tosar en la que reivindica el carácter del gallego de «levar á contraria».

Un moañés en «Vivamos como galegos»

El anuncio se rueda en un café con las mesas llenas de gente y arranca con uno de los clientes al toque de «Manda caraio!» para trasladar a sus amigos la sorpresa de que tanto tiempo pensando que todo lo de fuera era mejor y ahora son los de fuera lo que piensan que aquí «somos os mellores».

Esa voz y ese rostro que abre el anuncio son de un moañés, el actor Tony Karra al que la oferta de participar en el spot le llegó de la mano de «Isabel Escrigas con la que ya había realizado varios proyectos. Me lo propuso y me encantó la idea; realicé las pruebas de casting con el director Pedro Corredoira al igual que varios actores y compañeros maravillosos y salí seleccionado».

Karra sintió la vocación de la interpretación ya desde nño: «Es una maravillosa manera de transmitir, emocionar y contar historias que pueden inspirar y calar en cada persona, cada ser, cada alma de diferente manera». Del rodaje, que asegura que se realizó en varias localizaciones de Galicia, señala que fue «increíble, exigente, pero satisfactorio, como a mi me gusta. Se realizó en varias jornadas en las cuales me sentí muy querido y arropado tanto por el equipo tecnico como artístico». Destaca la escena de cuando Tosar se sube al caballo y grita vivamos como galegos, «me pareció increíble su destreza y valentia. Es un gran actor y muy generoso en escena, espero pronto volver a trabajar con él».

Karra ha trabajado en el largo «La luna de babel», en televisión en «Motel Valkirias» y «Hasta el cielo», una docena de cortos, en las obras de teatro como «La mentirijilla» y en una quincena de spots publicitarios.