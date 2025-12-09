El gobierno elabora la ordenanza de las viviendas de Nazaret

El gobierno local de Cangas anunció que está elaborado ya la ordenanza municipal que va a regular la adjudicación de las viviendas sociales de Nazaret, que se están reformando para el mencionado uso. Tiene intención de que vea la luz pronto y que sean aprobadas antes de que finalicen los trabajos, de los que ya se ejecutaron el 20% (estaba previsto que antes de finalizar el año tenía que estar listo el citado porcentaje de obra. Esta previsto que la obra finalice en octubre de 2026. Está subvencionada por la Xunta con 200.000 euros. La aportación municipal es de 50.000 euros por vivienda (cuatro) y deriva de las ayudas convocadas por el IGVS..