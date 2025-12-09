El gobierno elabora la ordenanza de las viviendas de Nazaret
Cangas
El gobierno local de Cangas anunció que está elaborado ya la ordenanza municipal que va a regular la adjudicación de las viviendas sociales de Nazaret, que se están reformando para el mencionado uso. Tiene intención de que vea la luz pronto y que sean aprobadas antes de que finalicen los trabajos, de los que ya se ejecutaron el 20% (estaba previsto que antes de finalizar el año tenía que estar listo el citado porcentaje de obra. Esta previsto que la obra finalice en octubre de 2026. Está subvencionada por la Xunta con 200.000 euros. La aportación municipal es de 50.000 euros por vivienda (cuatro) y deriva de las ayudas convocadas por el IGVS..
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- Amplio operativo en los muelles de Aldán, Beluso y Bueu para buscar marisco ilegal
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- La tormenta deja 300 casas sin luz en Cangas, derriba muros y anega calles
- El TSXG avala el derribo del muro de la anterior casa de Feijóo en Moaña
- Lola Bon, la voz canguesa de Jarcha que amenizó la Transición con «Libertad sin ira»
- La carretera que abrió O Morrazo
- Tras la noche más oscura de avenida de Vigo 10