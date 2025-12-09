La exposición «Trebellos con voz», en el Illa de Ons

El IES Illa de Ons de Bueu abrirá sus puertas mañana y el jueves para que los padres del alumnado de los diferentes cursos puedan realizar visitas guiadas a la exposición «Trebellos con voz», un proyecto auspiciado desde el Equipo de Dinamización da Lingua Galega, Polos Creativos e Biblioteca Escolar del propio centro.

La cita será de 16 a 18 horas, y los visitantes se encontrarán con un viaje al pasado, concretamente al año 1998, cuando se inauguraba este centro escolar y, de modo casi simultáneo en California (Estados Unidos), se creaba una pequeña empresa: Google. En él podrán encontrar la tecnología utilizada en aquella época, bastante desconocida para los más jóvenes. Boletines de notas escritos a bolígrafo, fotografías tomadas desde cámaras con rollos de película que luego había que revelar o la inexistencia de móviles, hoy fundamentales ofreciendo acceso a Internet son alguno de los aspectos que se podrán ver.

Desde el centro educativo buenense se asegura que la exposición pretende mostrar que la lengua gallega es una herramienta de comunicación moderna y válida en el mundo de la tecnología de la información y de la comunicación, mediante un trabajo cooperativo entre estudiantes de diferentes edades y el aprendizaje entre iguales.