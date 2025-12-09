Los dibujos «más actuales» de Castelao se expondrán en el Concello Vello de Moaña
Luz Beloso reinterpreta al artista con la muestra «É Castelao, Bro»
REDACCIÓN
La sala de exposiciones del reformado Concello Vello de Moaña ya tiene fijada la inauguración de su próxima muestra. La autora será la profesora, pintora e ilustradora Luz Beloso, afincada en Moaña, aunque el protagonista absoluto será Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, en concreto su faceta como artista plástico.
La exposición se inaugura este viernes 12 de diciembre y llevará el título de «É Castelao, Bro!». Y es que el objetivo de Beloso es reinterpretar una docena de las conocidas láminas de Castelao con el objetivo de traerlas a la actualidad, adaptadas a un lenguaje de los más jóvenes para demostrar la vigencia del arte y el mensaje del intelectual galleguista.
El Concello de Moaña a través de la Xunta de Goberno Local aprobará en la sesión de hoy el contrato menor para el suministro de soportes de estas obras reinterpretadas por Luz Beloso que se expondrán desde el jueves.
Los dibujos de Daniel Alfonso Castelao recopilados en varios álbumes se caracterizan por un estilo muy sintético y expresivo reflejando la realidad social de Galicia en los años en los que le tocó vivir, haciendo evidentes problemas como la miseria, la emigración o el caciquismo.
Estos dibujos son una clara muestra, sobre todo en los textos breves que acompañan a las imágenes, del profundo compromiso político y humano del artista de Rianxo.
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- Amplio operativo en los muelles de Aldán, Beluso y Bueu para buscar marisco ilegal
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- La tormenta deja 300 casas sin luz en Cangas, derriba muros y anega calles
- El TSXG avala el derribo del muro de la anterior casa de Feijóo en Moaña
- Lola Bon, la voz canguesa de Jarcha que amenizó la Transición con «Libertad sin ira»
- La carretera que abrió O Morrazo
- Tras la noche más oscura de avenida de Vigo 10