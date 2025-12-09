Los daños causados por el círculo de fuego siguen visibles en el atrio de San Martiño
REDACCIÓN
Moaña
El círculo de fuego que prendieron en el atrio de la iglesia románica de San Martiño, en Moaña, a mediados del mes de octubre dejó daños que todavía son visibles. Gran parte del perímetro del material inflamable –presumiblemente una pasta o un líquido– sigue marcado sobre la piedra.
Este acto vandálico también se llevó a cabo días después en el atrio de la iglesia barroca de Darbo, con investigaciones policiales que no dieron frutos.
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- Amplio operativo en los muelles de Aldán, Beluso y Bueu para buscar marisco ilegal
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- La tormenta deja 300 casas sin luz en Cangas, derriba muros y anega calles
- El TSXG avala el derribo del muro de la anterior casa de Feijóo en Moaña
- Lola Bon, la voz canguesa de Jarcha que amenizó la Transición con «Libertad sin ira»
- La carretera que abrió O Morrazo
- Tras la noche más oscura de avenida de Vigo 10