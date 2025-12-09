Los daños causados por el círculo de fuego siguen visibles en el atrio de San Martiño

El círculo de fuego que prendieron en el atrio de la iglesia románica de San Martiño, en Moaña, a mediados del mes de octubre dejó daños que todavía son visibles. Gran parte del perímetro del material inflamable –presumiblemente una pasta o un líquido– sigue marcado sobre la piedra.

Este acto vandálico también se llevó a cabo días después en el atrio de la iglesia barroca de Darbo, con investigaciones policiales que no dieron frutos.