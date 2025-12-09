Cunchido abre la temporada de furanchos en Cangas

El primero de diciembre marca el inicio de la temporada de furanchos para la venta del vino excedente de la cosecha doméstica y en Cangas es una fecha que muchos marcan en el calendario con una cita obligada en el barrio de Cunchido en la parroquia de Darbo. Desde hace 35 años, el comedor de la planta baja de la casa de Ángel Nogueira y su mujer Pilar González en este barrio cangués, que antes era garaje, se convierte en un furancho, con 9 mesas dentro y otras fuera con capacidad para sentar a más de un centenar de personas y vender ese vino que produce el matrimonio con la ayuda de su hijo Ángel que ya, desde muy joven colaboraba con su madre en este quehacer cuando el trabajo de su padre en Vigo se lo impedía. Desde su jubilación Ángel padre se encarga ya plenamente con su mujer de este furancho, conocido antes como el de As Barreiras y desde hace unos años, por el cambio de toponimia, como el de Cunchido,al que se accede los últimos 50 metros caminando.

Ángel Nogueira llena una jarra de vino. / Santos Álvarez.

Es el primer furancho que abre con el arranque de la temporada y en el «puente» de la Constitución, como este pasado fin de semana con lleno a mediodía tanto el domingo como ayer festivo. Entre los asistentes había también gente de fuera -no tanta como el año pasado-que se desplaza a Cangas a pasar los festivos y visitar a las luces de Navidad de Vigo.

«La cosecha es muy buena»,asegura la familia que también destaca que hay más vino que el año pasado por lo que estima que el furancho estará más días abierto y podrá llegar a enero. El matrimonio cultiva sus viñas en una finca colindante a la casa, de 1.800 metros cuadrados. Han puesto a la venta 1.400 litros de vino blanco -un 70% de loureiro, un 25% de albariño y un 5% de varias castas; y 200 de tinto, de las variedades tempranillo o mencía, entre otras. La taza se vende a 3 euros, a 2 la media y a 8 la jarra. Pilar se encarga de los platos con una oferta de garbanzos, fabada, empanada, bictec o chorizo.

Otros vecinos disfrutando en el furancho. / Santos Álvarez

Salvo el de Cunchido, la mayoría de los furanchos en Cangas abren entre marzo y junio. En la temporada anterior 2024-2025 abrieron 25 entre el 1 de diciembre y el 30 junio, que es cuando acaba el plazo. En Darbo fueron 7, otros 7 en O Hío, 1 en Aldán, 1 en Cangas y 9 en Coiro. En la temporada 2023/24 fueron 24 furanchos (8 en Darbo, 8 en O Hío, 1 en Cangas y 7 en Espíritu Santo-Coiro).