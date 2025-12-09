Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un cortocircuito obliga a desalojar dos pisos en un edificio de Moaña

Se produjo en el cuadro eléctrico de un inmueble de la avenida Concepción Arenal

El despliegue, con bomberos y policía.

El despliegue, con bomberos y policía. / FdV

Fran G. Sas

El intenso humo negro que salía de un edificio en el número 80 de la céntrica avenida Concepción Arenal de Moaña obligó al desalojo de los dos pisos habitados. La alerta la dieron los residentes de la primera planta antes de las 00.30 horas de esta noche, y avisaron a los de la segunda planta para después llamar a la Policía Local de Moaña, quien movilizó todos los recursos disponibles. Los agentes municipales acudieron al lugar. El humo en las escaleras impedía ver en un principio la procedencia y si se había registrado un fuego. Acudieron también efectivos de la Guardia Civil y de los Bombeiros do Morrazo.

Comprobaron que el humo procedía de un cortocircuito en el cuadro eléctrico situado en las escaleras del edificio. No se generó llama. Al menos cuatro residentes fueron desalojados por precaución para ventilar el inmueble. A las 01.15 horas seguían esperando para regresar a sus viviendas.

Estado en el que quedó el cuadro eléctrico.

Estado en el que quedó el cuadro eléctrico. / FdV

