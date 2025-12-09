Corte de tráfico en Moaña: suspenden la circulación en la calle José Costa Alonso ante el riesgo de hundimiento

El Concello de Moaña ha ordenado el corte del tráfico en la calle José Costa Alonso, a la altura del vial que discurre sobre la playa de O Con, debido al avanzado estado de deterioro de la calzada, que presenta cada vez más grietas. Solo se permite el paso de vehículos de residentes, mientras el resto del tráfico ha sido desviado por vías alternativas.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, ha vuelto a instar a Costas para mantener una reunión urgente en la que abordar una solución definitiva en la zona. La regidora remitirá una nueva carta reiterando la necesidad de ese encuentro, después de haber solicitado sin éxito en varias ocasiones que el organismo estatal actúe .