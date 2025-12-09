El colegio San Roque logra el primer premio de Tolencia cero contra el acoso

El CEIP San Roque de Darbo, en Cangas, es uno de los 16 centros educativos de Galicia que han resultado galardonados por la Xunta por su compromiso con el fomento de la convivencia y el bienestar en las aulas y la prevención del acoso escolar, a través de los premios ConVivimos y Tolerancia cero fronte ao acoso escolar. En esta última modalidad es donde el colegio cangués ha conseguido el primer premio, dotado con 8.000 euros, por sus actividades de convivencia dentro de las aulas.

El centro cangués ya lleva varios cursos con un compromiso con la convivencia para crear un espacio seguro y libre de prejuicios, abriendo una línea de ayuda en el Plan de Formación del Profesorado, a través del cual un amplio porcentaje de los docentes se formaron en prácticas restaurativas. Este enfoque, tal y como explican en la dirección del centro y por parte de la coordinación del programa, en contraposición a una perspectiva punitiva, sistematiza prácticas de prevención a través de círculos proactivos e intervienen en los conflictos «sempre dende unha filosofía reparadora dos danos causados».

Entre las actividades desarrollan círculos restaurativos y proactivos, en donde el alumnado dialoga para resolver un conflicto; la caja de la convivencia, en la que el alumnado puede dejar libremente quejas, sugestiones o solicitud de ayuda ante conflictos; nuevas propuestas de juegos en los patios que reduzcan la conflictividad entre el alumnado; la batucada feminista con canciones reivindicativas en defensa de la mujer; el concurso Tote bags por la igualdad, en el que alumnos y alumnas crean mensajes que promuevan la igualdad; charlas y talleres para familias, obradoiros de sensibilización para alumnado sobre temas diversos: TEA y neurodivergencias, baloncesto en silla de ruedas (en colaboración con el Centro Juan XXIII, AMFIV) o cuentacuentos.

Estas actuaciones directas para el abordaje de los conflictos y prevención directa del acoso las lleva a cabo un equipo de dinamización de la convivencia y bienestar, junto con el departamento de Orientación y el equipo directivo.

El equipo de dinamización y otro de igualdad plantean dinámicas de sensibilización que tienen como objetivo la prevención de la violencia a través del conocimiento de diferentes realidades relacionadas con la diversidad funcional, ámbito afectivo sexual, violencias vinculadas al machismo, la diversidad corporal o la diversidad familiar. Y gracias a la implicación de la Anpa, se cuentan con propuestas de prevención enfocadas a profesorado y familias.

El premio Tolerancia cero contra el acoso tiene como fin promover la participación del alumnado en programas que estimulen su implicación en el respeto a los derechos humanos individuales y sociales a través de acciones concretas de lucha contra el acoso y el ciberacoso escolar y de cuidado y acompañamento de las víctimas, Junto al CEIP San Roque, resultaron premiados otros 7 centros, dos por provincia: en la categoria A de Primaria: Rosalía de Castro (Xinzo de Limia), CEE Infanta Elena (Monforte de Lemos) y el CEIP Eusebio da Guarda (A Coruña) con mención de honor. En la categoría B de Secundaria, los institutos Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía), Lauro Olmo (O Barco de Valdeorras), Cacheiras (Teo) y con mención de honor el IES Leiras Pulpeiro (Lugo). Con el premio ConVivimos han resultado galardonados los colegios de Cervo, Riomaior (Vilaboa), O Castiñeiro (Laza) y Louro (Muros), y los IES de Cacheiras (Teo), Poio, y Cotobade con mención de honor para el IES Perdouro de Burela.