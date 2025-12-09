Bueu entrará en la plataforma de la Xunta para vivienda pública con dos parcelas

La futura construcción de un total de 21 viviendas de protección pública por parte de la Xunta de Galicia en terrenos cedidos por el Concello de Bueu en el ámbito de As Lagoas no será el único movimiento en este sentido en el municipio. El gobierno local buenense estudia incorporarse en las próximas semanas a la plataforma auspiciada por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para promover la iniciativa privada en este sector. Lo haría con dos solares de titularidad municipal, con la cesión prácticamente inmediata de uno de ellos situado en la calle José María Estévez (también en As Lagoas) y de otro en Beluso, en el ámbito del POL-12, que se haría efectivo una vez se procediese a la urbanización de la zona.

Esa es al menos la intención del ejecutivo buenense, que ya ha puesto en manos de los técnicos municipales el estudio de los requisitos que habría que cumplir para adscribirse a esta iniciativa, desarrollada desde la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal). En caso de que todo fuera adelante, concello y departamento autonómico firmarían un convenio para que los solares pasen a formar parte de un banco de terrenos. Esta oferta de suelo público entraría en un sistema de licitación abierto a empresas privadas pero en las mismas condiciones de la vivienda pública impulsada desde la administración autonómica. Es decir, se trataría de una promoción privada de vivienda pública.

"Condiciones que casi seguro cumplimos"

«Estamos valorando las condiciones, que estamos casi seguro de cumplir, y si es así iniciaremos los trámites para incorporar algunos terrenos municipales a través de este sistema», señala el alcalde de Bueu, Félix Juncal. El más inmediato es el solar que el concello tiene en el ámbito de As Lagoas, en la calle José María Estévez, y que en su momento fue descartado por la Consellería de Vivenda para su promoción, decantándose por las tres parcelas contiguas en la calle Jesús López Cortizo (en el solar actualmente ocupado por un aparcamiento). «La idea es incorporarla ya, toda vez que está lista, en una parcela urbana que cuenta con todos los servicios», apunta el regidor buenense.

Terrenos de aparcamiento frente a la Casa do Pobo de Beluso, que forman parte del POL-12. / Santos Álvarez

No será la única candidata a entrar en la plataforma autonómica. La intención del gobierno local es la de incluir asimismo la parcela municipal que le corresponde por el aprovechamiento del desarrollo del POL-12 en el centro de Beluso. En este caso habrá que esperar para poder hacerlo, ya que es necesario que primero se proceda a la urbanización de ese ámbito, algo que está previsto acometer a lo largo de 2026. Juncal aclara que no será preciso que se ejecute la construcción de los edificios sino únicamente la urbanización de la zona –con la dotación de servicios básicos– para poder disponer de la parcela y cederla en condiciones a la Xunta de Galicia.

Juncal recuerda que el compromiso del bipartito es el de «utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance para que desde el concello se pueda contribuir e impulsar lo máximo posible la construcción de vivienda protegida». En este sentido, apunta que desde la Concellería de Urbanismo se está trabajando en próximas actuaciones similares a la de Beluso para incrementar el patrimonio municipal en cuanto a suelo.