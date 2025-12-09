Alcaldesa y usuarios alzan el tono ante la falta de médicos el fin de semana en el PAC

La situación sanitaria que se vivió este fin de semana en el punto de atención continuada de Cangas (PAC), donde faltaba un médico y no se cubrió su ausencia, provoca reacciones de A Voz de Sanidade y también de la propia alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. Esta última asegura que el Sergas está intentando normalizar una situación para horadar todavía más el sistema público sanitario, para abrazarse a las empresas privadas. «Estamos en lo de siempre, no se cumplen con los ratios, no se cubren las bajas ni las vacaciones» , manifiesta Araceli Gestido (BNG), que añade que desde el Sergas nadie se puso en contacto con el Concello de Cangas para explicar a qué se debía que se mantuvieran turnos de mañana y tarde con dos médicos, cuando deben ser tres, y eso impedía que los profesionales fueran acompañando en las ambulancias. «Están jugando con lo que más nos importa: nuestras vidas».

Por su parte, A Voz da Sanidade de Cangas señalaba ayer que la situación que se vivió en el PAC de Cangas es consecuencia directa de una política sanitaria errada y de una falta de planificación que llevan denunciando mucho tiempo. «El centro de salud y el PAC llevan funcionando desde hace años con plantillas ajustadas, sin que el Sergas realice un estudio real de las necesidades actuales ni de adoptar medidas eficaces para garantizar una atención sanitaria digna».

A Voz da Sanidade recuerda que se está en pleno pico de gripe y con un incremento de la población visitante. «Los trabajadores del PAC están en sometidos a una presión asistencial inasumible, que lamentablemente se repite. El Sergas no cuenta con ningún plan de refuerzo ni con cobertura adecuada». Desde este colectivo se hace un llamamiento para asistir a las manifestaciones que se realizan todos los martes, a las 12.00 horas, delante de los Xardíns de Andrea.

La Xunta compra el material clínico para el centro de salud moañés, pero sin lograr frigoríficos, otoscopios y pulsioxímetro

El nuevo centro de salud de Moaña sigue en su fase final de construcción, aunque sin fecha de finalización de los trabajos después de superarse la última previsión de finales del mes de noviembre. Mientras avanzan los obreros, la Xunta de Galicia completó la adjudicación de la adquisición del material clínico y equipamiento sanitario en un procedimiento conjunto para esta infraestructura y para el Centro Integral de Salud Olimpia Valencia de Vigo.

Santos Álvarez |

El viernes 5 de diciembre se formalizó la adjudicación con una inversión de 419.316,43 euros sumados ambos centros de salud. Eso sí, tres lotes de equipamiento quedaron desiertos y deberá abrirse un nuevo procedimiento. Se trata del «Lote 4», que incluía dos frigoríficos para vacunas para el nuevo centro de salud de Moaña; el «Lote 13», que buscaba adquirir seis otoscopios neumáticos (instrumento médico con una luz que se usa para explorar el canal auditivo y el tímpano) para la dotación de Sisalde; y del «Lote 17» para un pulsioxímetro de pulsera (para medir de forma rápida la saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca).

El resto de la adquisición prevista fue adjudicada y deberá ser suministrada en el plazo de un mes desde que concluyan los trabajos de construcción.

La inversión prevista inicialmente ascendía a 519.513 euros. En total sí que se adjudicaron 16 lotes de material clínico entre el que se encuentran autoclaves para esterilización, electrocardiógrafos de 12 canales, sistemas de adquisición y monitorización automatizada de constantes vitales, equipos de radiografía intraoral, ecógrafos portátiles y equipamiento de tratamiento dental como sillones de dentista e instrumental y aparatos de odontología, confirmando así que el centro de Moaña contará con este servicio.

Hay que recordar que ya en verano se habían invertido hasta 91.000 euros para comprar el mobiliario necesario para la infraestructura sanitaria de Moaña. En concreto se habían comprado 49 mesas de distintos tamaños, 36 estanterías y hasta 177 sillas entre otro material.

Este centro de salud se ilumina por las noches en las últimas semanas durante el trabajo de adecuación de espacios interiores que ejecutan los trabajadores. Solo el edificio supone una inversión de 8,3 millones de euros y es la empresa Copasa la que se encarga de las obras. Desde la Xunta solicitaron en varias ocasiones al Concello que acelerase la conexión a la traída general de aguas del municipio, pues de momento opera con agua de obra.