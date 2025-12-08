Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours

Vecinos del entorno de la avenida de Marín, donde se disputa la movida canguesa, con discotecas y pubs, denuncian la situación que viven con una discoteca que no solo incumple el horario nocturno, sino que se convierte en un after hours en la mañana del domingo. Hay vecinos que disponen de vídeos donde se puede ver cómo los clientes aporrean la puerta trasera ya pasadas las 12.00 horas hasta que consiguen que alguien les abra desde dentro, donde continúa juerga. Se puede comprobar como golpean la puerta con los puños y también dan patadas continuas contra ella hasta conseguir ser escuchados desde dentro. Los vecinos están hartos de esta situación, que atenta contra su derecho a descansar. Lo sorprendente es que la Policía Local de Cangas no atiende sus muchas quejas por esta cuestión. Afirman que fueron en varias ocasiones a las dependencias de la comisaría policial sin conseguir una respuesta adecuada a sus quejas. «Si, se quedan sorprendidos con lo que mostramos, pero no hacen nada para impedirlo», manifiestan los afectados.

Hacía tiempo que no se producían denuncias vecinales por la movida de Cangas en el entorno de la avenida de Marín. Hubo un tiempo en que eran continuas.

Hay que recordar que el Concello de Cangas tenía la intención de iniciar una inspección de las discotecas para determinar si cumplían o no con todas las medidas de seguridad, pero después de que Policía Local y Protección Civil hiciera ese trabajo se determinó que estos cuerpos no eran competentes para realizar esta trabajo. Mencionamos este caso porque el cumplimiento del horario de cierre era algo que también se estaba controlando en estas inspecciones que, al final, quedaron en nada.