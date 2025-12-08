Último día para disfrutar de marisco en Moaña.

El alto de la plaza de abastos de Moaña se llena de marisco que en diciembre huele a Navidad. La II edición de la Festa do Marisco que también es del «bo xantar», organizada por hosteleros y Concello, afronta hoy el último de los cuatro días con actuación musical de Sin Reserva. En la foto, actuación de Urbano Cabrera.

Un nuevo espacio para la cultura en Cangas

Ya encontramos en Cangas un nuevo espacio para la cultura: la primera planta de la plaza de abastos. Esa cultura con olor a pescado, a sal, a carne fresca, a productos de limpieza, que se reparte por igual en toda el piso. Ahora solo falta que se vaya un poco más allá y que puedan celebrarse pequeños conciertos los domingos, algo que en otras plazas de abastos de Vigo y su área ya se impuso con verdadero éxito.

Que en Galicia se tome ejemplo del escándalo de Torrejón

Esperemos que el escándalo del hospital de Torrejón sirva para hacer ver a los políticos que mandan en la Xunta lo importante que es la sanidad pública. Nuestro modelo era referencia en Europa y ahora hay interés por parte de algunos en echarse a los brazos de las empresas de sanidad, que no tienen al paciente como prioridad, sino el saldo a final de mes. Si al final, las tres universidades Gallegas consiguen impartir Medicina, que sirva, al menos, esta lucha localista, para procurar más médicos en los centros de salud y en los hospitales. Porque la puñetera excusa es siempre la misma: no hay médicos suficientes.