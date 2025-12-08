Santos reclama mejorar la seguridad de la autovía y los viales de acceso

Han pasado veinte años de a apertura del corredor do Morrazo y seis desde su conversión en autovía de doble carril en sus primeros 11 kilómetros. Y pese a la mejora con respecto a los accidentes mortales que se producían cuando era una carretera de un carril en cada sentido, la Autovía do Morrazo, técnicamente denominada VG-46, empieza a dar síntomas de falta de seguridad, con constantes salidas de vía.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), el municipio atravesado la Autovía para enlazar con Cangas, asegura que entre las necesidades pendientes de solucionar por parte de Infraestructuras de la Xunta está la mejora de la seguridad, ante la siniestralidad que presenta. También señala que hay que dar solución a los viales de acceso «moitos deles presentan deficiencias e son de titularidade da Xunta por estar na zona de afección da autovía». Considera que tampoco se han dado solución a las escorrentías y a las aguas pluviales que inundan caminos vecinales, municipales y hasta propiedades privadas, algo que supuso una lucha constante cuando se construyó el corredor entre 2003 y 2005. Recuerda que tampoco fueron resueltos los accesos peatonales al monte que quedaron cortados o dificultados como es el caso del enlace de Meira, que desde el Concello se ha reclamado junto a la Asociación de vecinos Novameira. Desde el colectivo recuerdan que el corredor sale en Meira en una carretera provincial que no está preparada para el tráfico y ya llevan cinco salidas de vía en pocos meses, por suerte sin víctimas mortales. También recuerdan la necesidad de una senda peatonal para que los vecinos puedan llegar al monte son seguridad desde la carretera provincial y las rotondas de entrada al corredor, además del aparcamiento en la entrada al vial en Meira.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), asegura que también hay deuda pendiente de la consellería en obras de seguridad viaria en el municipio. Asegura que se sigue diciendo lo mismo que hace más de veinte años: «Se se melloraran os viais autonómicos e se fixera unha circunvalación a mellora sería increible». En este sentido, sigue poniendo sobre la mesa las demandas de vecinos y del Concello para mejorar las avenidas de Ourense y de Vigo, que son las entradas y salidas de Cangas y que se encuentran en una situación lamentable. Se queja de que las mejoras de la Xunta en la PO-551 llegan hasta Cangas, pero no entran en el municipio.