Rescatan a un motorista herido tras sufrir una caída de diez metros mientras practicaba trial en Moaña
Fue inmovilizado y evacuado en camilla monte arriba hasta una pista forestal
Un motorista de trial resultó herido este lunes tras sufrir una aparatosa caída en el monte Paralaia, en el municipio de Moaña. El accidente se produjo alrededor de las 12.40 horas, cuando el piloto se precipitó desde una altura de unos diez metros en una zona de piedras mientras practicaba trial junto a otros dos compañeros.
Fueron precisamente estos dos acompañantes quienes, al ver la gravedad de la caída, dieron aviso al 112 para solicitar ayuda. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia del 061, efectivos de la Policía Local de Moaña, de la Guardia Civil y del servicio de Bombeiros do Morrazo.
El herido fue inmovilizado y evacuado en camilla monte arriba hasta una pista forestal. Desde allí, fue trasladado en una furgoneta de uno de los motoristas hasta el punto en el que aguardaba la ambulancia.
El motorista se encontraba consciente en todo momento y conservaba la sensibilidad en piernas y brazos. No obstante, fue derivado al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para valorar el alcance de las posibles lesiones, especialmente posibles daños en la columna vertebral.
