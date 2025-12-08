La Navidad se acuna en la plaza de abastos

De momento, en Cangas, la Navidad se vive en la plaza de abastos. Allí se puso en marcha ayer al medio día el espacio «Onde habita o Nadal», con el espectáculo «Barullo de Nadal» de Nelson Quinteiro, que fue capaz de atraer a numerosos niños y niñas, que ven como se acercan ya sus vacaciones, llenas siempre de esperanzas, que guardarán para en sus memorias. Nelson Quinteiro puso en marcha un espectáculo infantil, donde se transforma en el divertido Trasno Pataghullo, un ayudante del Apalpador, al que acompaña su amigo Pepe, un simpático «porquiño».

Otro momento del espectáculo de Nelson Quinteiro para los niños en la plaza de Cangas. / Santos Álvarez

El espectáculo se basó en la aventura de escribir una carta al Apalpador para Pepe, que quere pedir un instrumento de música tradicional gallega. En un viaje divertido y visual descubrieron una gran variedad de instrumentos: gaitas, pandeiros, peitoques o conchas.

Jacinto García y José Calvar con la portada del cuento "O algodón de don Pirimpón". / Fdv

La programación de Nadal del Concello de Cangas incluye para el festivo de hoy lunes la presentación del cuento «O algodón de don Pirimpón», obra de los cangueses José Calvar Parada, autor del texto, y Jacinto García Duarte, de las ilustraciones. Se trata de un álbum para el aprendizaje infantil que acompaña a don Pirimpón en sus viajes. Será a las 18:00 horas en este espacio de Nadal de la plaza de abastos con la presencia de los autores que realizarán un cuentacuentos.

Ambos trabajan en sectores diferentes y son amateur en este tipo de publicaciones. José tiene un centro de osteopatía y terapias naturales en Cangas y Jacinto trabaja en Citroën, pero los dos tienen vínculos con el teatro. José Calvar es miembro fundador de Teatro Cadaquén junto a Manuel Chapela y Sergio Casás en 2001, que siempre se ha caracterizado por producciones cargadas de un humor autóctono gallego-cangués y basadas en el absurdo . Jacinto García Duarte está preparando la pimera exposición de su obra artística que se mostrará en verano en Cangas. El libro nació de cuentos que José leía o inventaba a su hija cuando era bebé y empezó a tomar apuntes. Tenía alguna experiencia escribiendo obras en Cadaquén y también para escuelas de teatro de Rosi Figueroa. Asegura que le animó su prima y pareja de Jacinto para presentar un texto para ilustrar y surgió este cuento: «Levábamos desde 2021 cambiando texto, cambiando debuxos e este ano o dimos por pechado. Tivemos a sorte de que a editorial Toxosoutos de Noia gustoulle». Con este cuento, que casi nació de la casualidiad, también buscan cumplir un objetivo educativo y de aprendizaje en el que se invita a los niños a conocer a los animales que pueden crear fibras naturales. Pirimpón es un muñeco de trapo que vive en una casa de cartón que quiere forrarla con bolas de algodón y viaja para saber quién las fabrica.

El viernes se retoman los actos de la programación oficial con un pasacomercios y pasatabernas con los elfos musicales de Nadal y el coro Sa-Son y su espectáculo de panxoliñas Street Marketing, que se acompañará con reparto.

El sábado hay concierto de Tino Baz y Nelson Quinteiro en el espacio de la plaza de abastos a als 12:00 y a las 18:00 hay batucada de los elfos de la agrupación «As queimatasas».