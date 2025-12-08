Las lluvias causan derrumbes en A Xalde y en A Marrúa
El vial de A Marrúa sigue cortado al tráfico La Policía acudió a señalizar ambas incidencias
REDACCIÓN
La Policía Local de Moaña fue movilizada este pasado fin de semana por dos derrumbes de taludes de tierra, a causa de las intensas lluvias, que en uno de los casos cortó un vial.
El primero ocurrió en la mañana del sábado en el vial de A Xalde de Arriba, llegando a San martiño, por la parte tarsera del cementerio municipal. Los agentes señalizaron el derrumbe y desde el Concello se ordenó la retirada la tierra, árboles y piedras que cayeron sobre la calzada. La Policía confirma que se reabrió al tráfico. El mismo sábado se producía otro derrumbe en el vial de A Marrúa, que ayer, según la Policía, seguía cortado al tráfico en sentido ascendente. Se trata de un vial que conecta con el barrio de O Redondo.
