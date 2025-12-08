El gobierno demuestra su prisa por actuar en la avenida de Bueu adjudicando el topográfico

El gobierno tripartito de Cangas dio un paso más para demostrar su voluntad de actuar en la avenida de Bueu, tal y como dejó constancia en el último pleno, al apoyar la propuesta de la Asociación de Vecinos de Pedra Alta. Esta voluntad la plasmó en la rapidez con la que adjudicó el levantamiento topográfico para la mejora de la urbanización de la avenida de Bueu. Los trabajos topográficos fueron adjudicados a TP· Oficina Técnica Forestal SL., por un importe de 3.872 euros. Fue la empresa que sacó mayor puntuación cuando se abrieron los sobres en la mesa de contratación. También se presentaron a este concurso otras dos empresas Marcos Rial Docampo y Geomática y Topografía Pontevedra Sociedad Limitada.

La obra se iba a realizar con cargo al superávit del presupuesto de 2024, o lo que es lo mismo, con dinero de los remanentes de tesorería, pero lo impidió la oposición municipal PP y Alternativa dos Veciños (AV), que no quisieron votar a favor a la liquidación de la deuda bancaria del Concello de Cangas, condición indispensable para poder utilizar los remanentes de tesorería. Al cerrarse esta vía, el gobierno local siguió para la opción b, que es financiar la obra con el dinero que se disponga el próximo año en los presupuestos. El dinero que maneja el gobierno local para esta obra alcanza casi el millón de euros.

El tripartito, de esta forma, le echa un pulso a la oposición de Cangas, concretamente al Partido Popular, que se movilizó para impedir que los vecinos de Pedra Alta no acudieran masivamente al pleno donde se iba a debatir la liquidación de la deuda para poder emplear los remanentes de tesorería. El gobierno local quiere demostrar que siempre hubo un claro interés en realizar la obra, que no obedecía a más criterio que el de la necesidad. La avenida de Bueu es una calle que se cae, debido al mal estado de las tuberías de saneamiento. y abastecimiento, que generan que las aceras y el firme se hundan. No hay más que recorrer la calle para verlo. La PO-551, al ser una carretera autonómica, la competencia para actuar en ella se necesita la autoridad de la Xunta.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) siempre tuvo la intención de conseguir un acuerdo con la Xunta parecido al que el Concello realizó con la Diputación de Pontevedra en Espíritu Santo; es decir, el Concello de Cangas se hace cargo de cambiar las tuberías de saneamiento y abastecimiento y la Xunta de Galicia de reponer el firme. Es una opción que, en su día, la Consellería de Infraestructura consideró válida, cuando dijo aquello de que el Concello tenía que poner de su parte para este tipo de obras. Algo similar ocurre con la avenida de Ourense y Castroviejo, la entrada a la villa que se cae a pedazos. Aquí intervenir se hace más complejo porque hay que negociar cesiones.