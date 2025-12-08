Costas pide ir de blanco a la manifestación por los 4 años de lucha por las urgencias

Moaña celebró la 213 semana consecutiva de movilizaciones para reclamar las urgencias y el regreso del Punto de Atención Contnuada (PAC), con una nueva concentración de media hora ante la Casa do Mar, en la que en nombre de la Mesa Local da Sanidade y en sustitución de la alcaldesa intervino el teniente de alcaldesa, Daniel Costas, junto al portavoz de la Plataforma de defensa da Sanidade Pública de Moaña, Gabriel Ferral.

Costas animó a los vecinos a acudir de blanco este próximo domingo a la manifestación que saldrá a las 11:00 desde Portal do Almacén para hacer una gran marea blanca con un recorrido por el nuevo centro de salud de Sisalde que acabará, como es habitual, ante la Casa do Mar «como símbolo de que o PAC pechado ten que estar aberto». El teniente de alcaldesa dijo que no hay otra solución más que el regreso de las urgencias y que es algo que también tiene claro el PP local y su portavoz, Alfonso Piñeiro,contestando a la diputada y concejala del PP de Cangas, Dolores Hermelo, de que la única opción es que Sisalde abra con urgencias.Reprochó que los populares de Cangas pidan en el Parlamento que se haga un informe para que el Sergas diga que es más cómodo ir a las urgencias a Cangas que en Moaña, algo que Costas calificó de esquizofrénico e indignante. Dijo que desde el Sergas se crea «teatrillo» para intentar dejar a Moaña sin urgencias «e non podemos permitirllo». Por eso insistió en la importancia de la manifestación de este próximo domingo porque dentro de ese teatrillo del Sergas «pensan que nos valen habitacións baleiras no novo centro de saúde e iso non é o PAC. O PAC significa que tiñamos médicos todos os días, non habitacións baleiras no centro, o que é un insulto ao pobo de Moaña».