Bueu amplía la red de agua en Cela con la obra entre Castrelo y Fonte Alta

El Concello de Bueu ha aprobado el expediente de contratación para la dotación de abastecimiento de agua entre Castrelo y Fonte Alta, en una actuación que tendrá un coste de 94.320 euros y que servirá para ampliar la red de traída municipal en la parroquia de Cela. La obra se enmarca dentro del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra y fue una de las que se llevó a pleno extraordinario hace días al superar el límite porcentual de gasto plurianual para el año 2026. La fórmula por la que se ha optado es la de la contratación anticipada a fin de acelerar el proceso y ejecutarla el próximo año. El plazo de ejecución de los trabajos es de tres meses y las empresas disponen de diez días hábiles para presentar sus ofertas .

El gobierno local liga este proyecto a otro de abastecimiento y saneamiento que también saldrá a licitación, en los próximos días, entre A Torre y Castrelo (valorado en unos 176.000 euros), y que permitiría no solamente dar servicio a varios grupos de casas que carecen de traída municipal sino también mejorar el servicio al resto de la zona al poder incrementarse la presión del agua. «Con estas dos actuaciones cerramos un circuito que incluye Castrelo y Fonte Alta junto a Castiñáns, Antepazo o el entorno del colegio de Cela», señala el regidor buenense, Félix Juncal, que añade que «son dos obras complementarias que completan ese circuito en la zona alta de esta parroquia.

La actuación inicial entre Castrelo y Fonte Alta llevará la tubería de abastecimiento hasta el lavadero de Fonte Alta, si bien el suministro únicamente alcanzará el grupo de viviendas situado un poco más abajo, que serán las que se beneficien más directamente de esta inversión, al mismo tiempo que el resto contará con mayor presión en el grifo. Juncal insiste en la importancia de aprobar estas licitaciones de forma anticipada «por la necesidad de la población de esa zona de disponer de estos servicios». Las dos obras se complementarán con una tercera de pavimentación del vial entre Castrelo y Fonte Alta, financiado este a través de fondos del Plan Marco de Agader para el bienio 2025-2026. Lógicamente la idea del concello buenense ha sido la de retrasar el asfaltado a 2026 para llevarlo a buen término una vez se finalicen los trabajos para la dotación de abastecimiento.

Pero las mejoras en esta zona de la parroquia de Cela no se quedarán ahí, ya que el concello confía en poder acometer a lo largo de 2026 la construcción del nuevo depósito de agua en Cela, una «obra ambiciosa» que permitiría llevar el abastecimiento municipal a unas 200 de las 500 casas de la zona alta de la parroquia, situadas todas ellas por encima de las cotas de los dos depósitos actuales de Outeiro y Castrillón. En esa primera fase se verían beneficiados los habitantes de los lugares de O Burgo, Igrexario, Paradela, A Pena y O Río. Ese nuevo depósito tendría una capacidad de 300 metros cúbicos y se instalaría en una parcela de unos 1.000 metros cuadrados. Se acompañaría con el despliegue de 2,6 kilómetros de tubería general y de otros 5,8 de secundarias.