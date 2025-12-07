Rodríguez califica la zona azul del BNG de falta de ambición

La puesta en servicio esta semana por parte del gobierno de Moaña de 22 plazas de zona azul de aparcamiento, con estacionamiento rotatorio limitado a 30 minutos, hace reaccionar a los socialistas de Moaña, cuyo portavoz, Mario Rodríguez, asegura que es el mayor ejemplo de la falta de ambición del ejecutivo del BNG para solucionar el problema de la falta de aparcamiento en la localidad. De las 22 plazas, 20 están en Concepción Arenal (7 entre el puesto de churros y la plaza de abastos; otras 7 en el entorno de Fontecán y 6 en la zona de Seara) y 2 en Ramón Cabanillas, al lado de la subida de A Miranda.

Los socialistas insisten en que el problema del aparcamiento continúa sin respuesta seria ni útil por parte del gobierno municipal do BNG: «Cada día os veciños dan voltas interminables buscando sitio, moitos traballadores non teñen onde deixar o coche e potenciais clientes marchan ante a falta de prazas, causando un impacto directo no comercio local e na actividade económica. O pobo estrángase por falta de estacionamentos e o Concello responde con medidas pequenas, pensadas máis para a foto que para a solución».

Es el caso para Mario Rodríguez de esta zona azul «con prazas contadas, límite temporal curto e nula visión estratéxica, que non resolven o problema de fondo. Moaña precisa aparcamientos rotatorios, que permitan estacionar, mercar, facer xestións e liberar sitio para o seguinte usuario; non aparcamientos recaudatorios que só xeran ingresos pero non garanten dispoñibilidade nin melloran a vida da xente», destaca. Los aparcamientos rotatorios no son de pago, pero el Concello sí contempla multas por incumplimiento del horario.

Desde o PSOE destacan que «unha solución estrutural require proxecto, investimento e vontade política, non anuncios nin parches. Se queremos cambiar Moaña de verdade, hai que tocar portas e negociar con quen ten recursos como Deputación, Xunta e Goberno central. Hai que traer fondos, impulsar novas bolsas de estacionamento e planificar con visión de futuro. Non vale con pintar liñas no chan e presumir de xestión», apuntan.

Mario Rodríguez pide al ejecutivo de Leticia Santos que haga «menos propaganda e máis proxectos. Menos medidas cosméticas e máis aparcamento que funcione. Moaña non pode seguir bloqueada mentres o BNG prioriza a foto ao traballo».