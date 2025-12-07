El PP afirma que las alegaciones a la tasa de la basura son muchas más que 400

El PP de Morrazo mantiene la ordenanza fiscal que regula la tasa de la basura en la Mancomunidade como elemento de lucha, como trampolín, en algunos concellos, más que en otros, para recuperar terreno ante el BNG. Movilizó a cientos de personas el día 13 de octubre, contra la aprobación inicial de la ordenanza en asamblea y se resiste a no dejar de profundizar en la herida. Ahora lo hace con las alegaciones. El PP lamenta «que los tres gobiernos del BNG» están intentando engañar a la ciudadanía para tratar de minimizar el fuerte impacto de las nuevas tasas de la basura y exige a la junta de la Mancomunidade que facilite con luz y taquígrafos el número de reclamaciones. Los técnicos del ente supramunicipal hablaron de 400 alegaciones presentadas. También cree el PP que después de dos meses de empezar el proceso ya se debían conocer las supuestas modificaciones a la baja de lo que denominan tributo (es una tasa) «polo que o BNG está tratando de agochar algo e iso está claro que non é bo». Las alegaciones se responden o se resuelven una vez finalizado el plazo de presentación de alegaciones, no antes, aclararon ya esta semana los técnicos de la Mancomunidade.

S.Á. |

El PP considera que falta transparencia en el número de alegaciones presentadas y en los motivos por los que se decidió ampliar hasta el día 15 el plazo para presentarlas, cuando, supuestamente, ya había finalizado el día 3 de diciembre. Considera el PP que esta «política de esconder de los nacionalistas supone un desprecio al clamor social». Entiende esta formación política que se debería haber dado un número exacto de alegaciones presentadas. «Todo el mundo sabe que no es real la cifra que se hizo pública, que es muy superior, ya que solo una agrupación del PP registró 330 alegaciones de vecinos. Están intentado engañar a la ciudadanía y minimizar el cabreo de la gente en una postura bastante infantil, porque tapar el problema no va a resolverlo», indican los portavoces del PP de Cangas, Moaña y Bueu, Dolores Hermelo, Alfonso Piñeiro y Elena Estévez, respectivamente, que invitaron a los nacionalistas a facilitar con «luz y taquígrafos el número de reclamaciones». El PP está convencido de que a estas alturas, antes de finalizar el plazo de presentación de alegaciones, ya se debían conocer las modificaciones, «pero están tratando de esconder algo y eso, con BNG por medio, non es nada bueno», manifiestan los portavoces.

Los populares también consideran que se debían explicar los motivos reales de la ampliación del plazo de exposición pública en 12 días, más allá de la seguridad jurídica por la publicación de un anuncio en un medio de comunicación, «ya que esto suena muy raro y, como en todo este proceso, da la sensación de que están jugando con la gente, solo por sus intereses políticos», manifestan los portavoces del PP de Morrazo. La próxima asamblea para la aprobación definitiva de la ordenanza se fijó para el martes 23 de diciembre, a las 9.00 horas.

«Intentaremos de todas las maneras frenar este desaguisado del Bloque»

El PP insiste en que va a seguir luchando por la defensa de los intereses de los vecinos «hasta el final» e invitó a los vecinos de los concellos de Cangas, Moaña y Bueu a seguir presentando alegaciones hasta el próximo día 15 de diciembre, «porque todo lo que están realizando los ciudadanos está valiendo mucho para que el BNG se sienta más incomodado y, al revés, de muchos otros temas, donde se aplica un absoluto autoritarismo y no escucha, en esta ocasión están temerosos porque saben que tienen perdida la mayoría social».Los populares afirma que seguirán al lado de los morracenses y lo intentará de todas la maneras, de aquí a la asamblea del día 23, para frenar «esta desfeita» y que los gobiernos del BNG se siente a hablar con todos, también con nosotros, para consensuar una ordenanza competa más que asaltar los bolsillos de la gente para tapar su pésima gestión en la basura», indicaron los portavoces.