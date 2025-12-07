La pasarela de Liméns se construye a buen ritmo a pesar del mal tiempo

A pesar del mal tiempo, las obras de la pasarela de Liméns, que suponen un cambio total de la estructura, van a buen ritmo. El concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, tuvo ayer la oportunidad de visitarlas y pudo comprobar que efectivamente el ritmo es mayor de lo que se esperaba. Confía en que Costas mantenga los plazos previstos y no dudaba ayer en manifestar que hasta los vecinos se mostraban satisfechos con la rapidez con la que se desarrollaban los trabajos.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Servicio Provincial de Costas, acordó construir de nuevo la pasarela de Liméns, que da acceso a la playa. «La obra referenciada ha sido aprobada y se está tramitando el expediente para su ejecución», comunica Costas al Concello de Cangas en el mes de agosto. . Para llegar a esta decisión, antes Costas solicitó del gobierno local el compromiso de mantenimiento de la obra de la obra «Demolición de elementos ajenos al Dominio Público Marítimo Terrestre y acceso a la playa de Liméns».

Desde hace años, el Concello ya se ocupaba del mantenimiento de la pasarela, que no aguantó más el paso de los años y de las numerosas personas que la atraviesan a lo largo de todo el año. La infraestructura fue vallada por el propio Concello, impidiendo el paso, debido al peligro que suponía.