El PAC de Cangas funcionó ayer otra vez con un médico y en pleno pico de gripe

El deterioro de la sanidad pública en la comarca es cada vez más grave. Ayer una mujer, en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas, que llevaba una mascarilla puesta para protegerse, clamaba: «Están normalizando una degradación de las urgencias que roza el delito». Y es que ayer la situación del PAC de Cangas fue caótica y, de nuevo, se puso de manifiesto la falta de personal y de voluntad política para paliar la situación, según señalaban ayer distintas fuentes, que daban a conocer que, de nuevo, el PAC estuvo ayer con un médico mañana y tarde, debido a que tuvo que salir su compañero. En los últimos diez días, el PAC estuvo con la plantilla incompleta cuatro días. Lo normal es que en el PAC de Cangas estén tres profesionales.

Según las mismas fuentes, la situación que se volvió a repetir ayer está teniendo repercusión en la asistencia médica ya que, a veces, se dejan sin acompañar a pacientes en la ambulancia hacia el hospital para no dejar el PAC sin médicos. Los profesionales viven un situación de estrés porque cualquier decisión que tomen es injusta: dejar el PAC si médico ni enfermo o no acompañar al enfermo en la ambulancia.

El hecho de que haya solo un médico en el PAC de Cangas un día como el de ayer es consecuencia de una ausencia que no se cubre, según distintas fuentes. Y esto se hace en pleno pico de gripe. Los pacientes hablan de dos horas de espera para ser atendidos, una situación que se extenderá durante todo el puente de la Constitución.

Hay datos que ponen de manifiesto el deterioro de la sanidad pública en el caso del PAC de Cangas. En el año 2019, un día como el de ayer había 2 médicos en Cangas y 2 en Moaña. Un total de 4 médicos. En 2025 tenemos dos médicos para los dos municipios. Otra vez, no se cubren las ausencias en urgencias de Cangas.

Por otra parte, desde el PSOE de Cangas se indica que el PP lleva años impidiendo la construcción del Centro Integral de Salud (CIS) y recuerda que, aún ahora, se mantiene contrario a la solución adoptada por el Concello para conseguir gratis los terrenos, a través de una modificación puntual de las Normas Subsidiarias planteada por Amgecabe. Sigue sin estar de acuerdo con los terrenos. También indican los socialistas que si el PP tiene voluntad de construir pronto del CIS, la Xunta de Galicia debe apurar los trámites de la modificación puntual.