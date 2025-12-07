Una niebla que no cesa.

No somos capaces de quitárnosla de encima. Estaba tan baja por la autovía de O Morrazo que parecía Mordor, donde habitan los malos de la Tierra Negra, en El Señor de los Anillos. Aunque nosotros somos mucho más de Invernalia, de Juego de Tronos.

El bipartidismo al que intenta jugar el PP

El PP tiene razón cuando dice que las cifras de las alegaciones a la tasa de la basura no son del todo claras. Pero sucumbe a la tentación, otra vez, de poner al BNG como único adversario en la contienda. No es solo una estrategia local, también la mantiene a nivel gallego, con la esperanza de así debilitar al PSOE. Pretende, de esta manera, acaparar el voto «blando» socialista. Sería una equivocación que el BNG le permita omitir en toda contienda al PSOE, solo supondría más votos para los conservadores.

Pablo Urdangarín festejó con 7 goles su cumpleaños en Cangas

Por estas casualidades del destino, el nieto del rey emérito y sobrino del monarca actual, Felipe VI, Pablo Urdangarin, pasó el día de su cumpleaños jugando en las filas del Granollers, un partido contra el Frigoríficos de Morrazo, que terminó ganando. Mostró sus cualidades balonmanísticas, que las tiene (ayer metió siete goles), cada vez más cerca de igualar a su padre, Iñaki Urdangarin, que fue durante años un fijo en la selección nacional. Nacido el Día de la Constitución.