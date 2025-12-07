Navidad por todo Moaña

La programación de Navidad sigue de lleno en el municipio de Moaña en donde ayer los puntos de atención estuvieron en el alto de la plaza de abastos, con la celebración la II Festa do Marisco e Bo Xantar; y en Berducedo-Piñeiro, cuyos vecinos concluyeron el adorno de la Casa de Cultura y procedieron a su encendido tras un obradoiro con los niños.

La Festa do Marisco con el grupo Cherry Swett. |

También hubo cita en el Centro Cultural Rosalía de Castro de Domaio con la obra teatral «Pero tí quéresme?» de Piollo Teatro, organizada por la Asociación Cultural Charaviscas.

La Navidad es olor a marisco y la hostelería local se unió un año más, en colaboración con el Concello, para ofrecer su Festa do Marisco. Se abrió en la noche del viernes con la animada actuación musical de Cherry Sweet y un variado menú a cargo de nueve locales. Se puede elegir desde polbo á feira, a rabas de polbo, también pulpo en bocadillo con tetilla o mejillones. Hay fajitas de cogumelos con gambas, croquetas de marisco o langostinos crujientes, risotto de salmón ahumado con láminas de rulo de cabra, es paguetti negro a la marinera o empanadas de mejillón, zamburiñas y también de pulpo, además de los platos propios del marisco con ración de camarones a 20 euros, de volandeira, navajas o nécora a 15 euros, de centolla a 25 euros; y de almeja marinera y al ajillo a 15 euros.

Otro detalle de la decoración en la Casa de Cultura de Berducedo. / Fdv

La Festa do Marisco se celebra hasta el lunes y hay previstas actuaciones. Ayer se incluía la del cantautor Urbano Cabrera, a las 13:30 y de Broke Ac ustic, a las 21:30, mientras que los platos corrían por las mesas de los comensales abiertas en este espacio cultural y de ocio de Moaña.

Hoy la programación inclouye la actuación musical de Casette, a las 13:30 y de Mondieu, a las 21:30. Mañana festivo la actuación sólo es de mañana, con Sin reserva a las 13:30 horas.

En la Casa de Cultura de los barrios de Berducedo-Piñeiro hubo un gran despliegue para arrancar la Navidad, con un obradoiro de la Asociación A Solaina y los vecinos colaborando en el adorno del centro. Para esta ocasión se ha incluido todo tipo de elementos navideños, desde un Papa Noel en la entrada a efectos de nieve o los típicos bastones de caramelos . Juntos celebraron el encendido con luces variadas y con una foto de familia..