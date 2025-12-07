Bueu proyecta mejorar el firme de Eduardo Vincenti y limitar los accesos

Con la reforma integral de Pazos Fontenla comprometida con la Xunta de Galicia y la licitación del parque Urbano Lugrís en marcha, el Concello de Bueu ya ha fijado en el horizonte su próximo objetivo para el centro del municipio. El gobierno bipartito proyecta acometer a lo largo del próximo año una mejora del pavimento de la calle Eduardo Vincenti, que iría acompañada por la implantación de un sistema efectivo para limitar el acceso de vehículos a ese vial, permitiéndolo únicamente a aquellos autorizados por su condición de residentes, por servicios, etc.

La iniciativa, consensuada por el regidor buenense, Félix Juncal, y por el concejal de Obras e Servizos, Celso Dopazo, supondría la sustitución del firme de la zona central de la calle por una nueva capa de rodadura diferenciada y de mayor resistencia y durabilidad. La razón no es otra que el progresivo deterioro que está sufriendo el pavimento de Eduardo Vincenti debido a la circulación de vehículos. Y ahí tanto Juncal como Dopazo advierten de que el grueso de ellos no están autorizados a pasar por ahí. «Estamos hablando de que no son solo turismos o furgonetas, sino también camiones de diferente tamaño los que pasan, con un tráfico que no se limita a lo que está regulado y permitido», señalan. Esta situación es especialmente acusada en el tramo alto de la calle (entre Ramal dos Galos y Pazos Fontenla), si bien también se extiende al tramo más bajo.

Peligro para los viandantes

El resultado de este uso indebido es la irregularidad de la superficie, con losetas que se mueven y se levantan, con la consiguiente peligrosidad para los viandantes en una de las zonas de Bueu con mayor afluencia diaria de personas. Recuerdan Juncal y Dopazo que cada año el concello acomete en diferentes momentos pequeñas actuaciones de recolocación de las losetas, «pero a pesar de este esfuerzo realizado tanto con medios propios como con otros contratados, la situación persiste y hay que buscar una solución diferente».

La solución pasaría, pues, por actuar únicamente sobre la parte central de la calle, levantando el pavimento actual, saneando la zona y colocando uno nuevo. En este sentido, el gobierno buenense apunta que a principios del próximo año se encargará la redacción de un proyecto en el que se analizarán las diferentes alternativas y se elegirá aquella que garantice unas mejores prestaciones en cuanto a seguridad y estética, sin olvidar la parte logística y económica, ya que se reduciría la atención en ese vial y se eliminaría el coste de las distintas reparaciones.

Ese proyecto incluiría asimismo un estudio para cambiar los sumideros y las rejillas de pluviales, que también se van soltando, suponiendo un peligro para los viandantes. La idea es plantear un sistema alternativo de recogida de aguas que sea compatible con el uso peatonal de Eduardo Vincenti.

Definir la fórmula de control

En paralelo, el Concello de Bueu pondrá encima de la mesa la necesidad de una regulación más firme de la circulación en esa calle, o lo que es lo mismo, se va a proceder a una limitación real de uso por aquellos vehículos estrictamente necesarios. «Vamos a estudiarlo con la Policía Local, porque estamos detectando un incumplimiento permanente de entrada de vehículos desde Pazos Fontenla, Ramal dos Galos e incluso desde Xosé María Estévez, subiendo y bajando sin control alguno», señala Félix Juncal. Ese tráfico, añade, «estropea no solamente el pavimento sino también el mobiliario urbano». El ejemplo más evidente es el de las farolas golpeadas, ya que el concello incluso tuvo que cambiar una de ellas. Esta regulación llegaría muy posiblemente antes de acometer la reforma del firme.

La que todavía no está definida es la fórmula por la que se apostará para controlar el paso de vehículos por Eduardo Vincenti. Todas las opciones están siendo valoradas, desde la colocación de bolardos móviles que solo descenderían para aquellos vehículos autorizados, a la dotación de pivotes para delimitar las zonas de paso, e incluso la instalación de cámaras de seguridad que controlarían en todo momento los accesos y que permitirían sancionar a los infractores.