Aspamsim ya tiene su famoso calendario

El colectivo Aspamsim tiene ya su calendario para el próximo año, unas piezas que son muy cotizadas por los vecinos de Morrazo. En esta ocasión, el calendario tiene como protagonistas a asociaciones menos conocidas, minoritarias, en un gesto de solidaridad. Pronto será presentado al público, aunque algunos ejemplares ya se repartieron el miércoles.

