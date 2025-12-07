Aspamsim ya tiene su famoso calendario
El colectivo Aspamsim tiene ya su calendario para el próximo año, unas piezas que son muy cotizadas por los vecinos de Morrazo. En esta ocasión, el calendario tiene como protagonistas a asociaciones menos conocidas, minoritarias, en un gesto de solidaridad. Pronto será presentado al público, aunque algunos ejemplares ya se repartieron el miércoles.
- Amplio operativo en los muelles de Aldán, Beluso y Bueu para buscar marisco ilegal
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- La tormenta deja 300 casas sin luz en Cangas, derriba muros y anega calles
- El TSXG avala el derribo del muro de la anterior casa de Feijóo en Moaña
- Tras la noche más oscura de avenida de Vigo 10
- Las luces de Vigo y el puente festivo en Portugal abarrotan los hoteles de la comarca
- Cangas no podará más árboles en espacios municipales pese a las demandas vecinales
- Bueu ayuda a España a ganar el mundial de pesca submarina en Brasil