Alfombristas de Bueu, en la catedral de Mondoñedo
Seis buenenses, entre los 25 participantes en la elaboración de cuatro tapices en la villa lucense
REDACCIÓN
Media docena de integrantes de la Asociación Cultural Alfombras de Bueu participaron ayer en la elaboración de tapices para el proyecto Alfombras de Nadal 2025 realizado en la Catedral de Mondoñedo e impulsado por el Grupo CIDAE Galicia. La cita reunió a colectivos de As Pontes, Miño, Ortigueira y Vilarmaior, además de Mondoñedo y del colectivo mencionado de Bueu para reunir a un total de 25 personas.
La tarea que tenían por delante era la confección de cuatro alfombras efímeras de 5x5 metros cuyos diseños eran el logotipo del Jubileo de la Esperanza, los tres Reyes Magos, tres alfombras de la Sagrada Familia y la reproducción a tamaño real de la campana principal de la catedral. Todas ellas han sido hechas con materiales como flores, semillas o conchas de berberechos, mejillones o almejas.
