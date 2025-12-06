Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecinos se quejan por un vial en Beluso

Vecinos de Beluso han mostrado su malestar por el estado del vial de O Alto, en la parroquia buenense. Critican el deficiente estado del firme de este camino, sin salida, ya que presenta irregularidades e incluso un pequeño socavón que ha sido señalizado con un cono para evitar que algún conductor pueda meter ahí el coche.

