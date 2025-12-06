Los populares de Moaña inauguran la nueva sede como «la casa de todos»

Corren nuevos tiempos para el PP de Moaña, desde abril con nuevo portavoz del grupo municipal, Alfonso Piñeiro, y responsable local y presidenta de la gestora, Estela Santomé, y ahora también con nueva sede, que ayer fue finalmente inaugurada por el presidente provincial del partido y de la Diputación, Luis López, en una tarde un tanto atragantada por la intensa lluvia y la coincidencia del encendido del alumbrado navideño, en la que no faltaron los reproches contra la subida del recibo de la basura por parte de la Mancomunidade de O Morrazo gobernada por el BNG con PSOE y EU.

Luis López con la conselleira de Mar y Estela Santomé y Alfonso Piñeiro (dcha.) en la sede. | S.Á

Luis López llegó con algo de retraso a la inauguración de la sede, con la que los populares abandonan su ubicación histórica en Concepción Arenal, en el frente marítimo, para establecerse en Ramón Cabanillas, en un bajo en el número 46, próximo a la iglesia del Carmen. El acto estaba previsto para las 19.00 horas y fue presentado por Alfonso Piñeiro y Estela Santomé, que calificaron la nueva sede como la «casa de todos» y agradecieron la asistencia de los vecinos, colectivos de diferentes sectores y sobre todo gente del mar. No en vano, junto al presidente provincial participó en la inauguración la conselleira de Mar, Marta Villaverde, así como la secretaria provincial del partido, Luisa Piñeiro.

Luis López, en consonancia con la «casa de todos», vaticinó que este espacio «será un lugar aberto a toda a cidadanía e un punto de encontro para todos, absolutamente todos os moañeses». Contrapuso esta actitud aperturista, integradora y de máxima cercanía de los populares «coa daqueles que só pechan portas co seu sectarismo e dividen aos cidadáns en bos e malos segundo a súa afiliación política»y dijo que el PP de Moaña «pinta ben», que la gente está cansada de la falsa moderación del BNG y de echar la culpa a los demás. El presidente puso en valor el «grandísimo traballo» que está realizando el PP de Moaña en la exclusiva defensa de los intereses de los vecinos «e aí está como gran exemplo de compromiso coa xente a loita incansable contra a actual suba do lixo que pretenden impoñer os gobernos do BNG». En este sentido, destacó la labor desarrollada por Alfonso Piñeiro al frente del grupo municipal y de Estela Santomé dirigiendo el partido en el ámbito orgánico y añadió que esta nueva sede será una herramienta más para seguir representando a la mayoría social de Moaña frente a los que no escuchan a los vecinos. En el mismo sentido se pronunció el portavoz municipal al indicar que este es un lugar para escuchar, compartir y trabajar por Moaña, para todos los vecinos y colectivos.

La conselleira de Mar tomó la palabra para destacar que Moaña es un municipio abierto al mar «con un gran sentimiento por la actividad pesquera y con un pasado de gran tradición en el sector». Villaverde asumió el compromiso de seguir impulsando inversiones y una colaboración con la cofradía de pescadores y con sus empresas desde la Xunta. La titular autonómica recordó que está en marcha la rehabilitación y mejora del puerto mejillonero y la instalación de un criadero de pulpo en A Borna, pionero en España. Sumó a estas inversiones la colaboración con las industrias locales en investigación marina y con la cofradía.