Notificadas ya 9 sanciones graves por los disturbios del pleno de la Mancomunidade
Las multas son de 601 euros por alterar la seguridad ciudadana y el orden público
Juan Calvo
La Subdelegación del Gobierno de Pontevedra notificó ya 9 de las 11 sanciones administrativas impuestas por la Guardia Civil la noche del 13 de octubre, cuando la turba impidió durante horas salir a la junta de gobierno de la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo del Concello de Cangas, donde se acababa de celebrar la asamblea que aprobaba de forma inicial la ordenanza fiscal que regirá la nueva tasa de la basura. Hay que mencionar que solo fueron retenidos en el Concello los miembros del gobierno de la Mancomunidade, para nada la oposición. Tanto los ediles del PP de Cangas, Moaña y Bueu como Alternativa dos Veciños pudieron salir tranquilamente de las dependencias municipales.
Las sanciones son por infracciones a la Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana, nueve por infracciones graves y dos por leves. Graves son 9 y consisten en alterar gravemente la seguridad ciudadana y el orden público, increpando a los responsables públicos que salían del Concello de Cangas, donde tuvo lugar la asamblea de la Mancomunidade de Municipios de Morrazo para aprobar la nueva tasa de la basura, por un importe de 601 euros, que quedaría a la mitad por pronto pago. Las leves fueron como consecuencia de arrojar basura de los contenedores y el importe des de 100 euros.
Las sanciones llegan cuando ya fijó la fecha de la nueva asamblea de la Mancomunidade de Morrazo, el martes, 23 de diciembre, a las 09.00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Amplio operativo en los muelles de Aldán, Beluso y Bueu para buscar marisco ilegal
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- La tormenta deja 300 casas sin luz en Cangas, derriba muros y anega calles
- El TSXG avala el derribo del muro de la anterior casa de Feijóo en Moaña
- Tras la noche más oscura de avenida de Vigo 10
- Las luces de Vigo y el puente festivo en Portugal abarrotan los hoteles de la comarca
- Cangas no podará más árboles en espacios municipales pese a las demandas vecinales
- Bueu ayuda a España a ganar el mundial de pesca submarina en Brasil