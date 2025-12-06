Notificadas ya 9 sanciones graves por los disturbios del pleno de la Mancomunidade

La Subdelegación del Gobierno de Pontevedra notificó ya 9 de las 11 sanciones administrativas impuestas por la Guardia Civil la noche del 13 de octubre, cuando la turba impidió durante horas salir a la junta de gobierno de la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo del Concello de Cangas, donde se acababa de celebrar la asamblea que aprobaba de forma inicial la ordenanza fiscal que regirá la nueva tasa de la basura. Hay que mencionar que solo fueron retenidos en el Concello los miembros del gobierno de la Mancomunidade, para nada la oposición. Tanto los ediles del PP de Cangas, Moaña y Bueu como Alternativa dos Veciños pudieron salir tranquilamente de las dependencias municipales.

Las sanciones son por infracciones a la Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana, nueve por infracciones graves y dos por leves. Graves son 9 y consisten en alterar gravemente la seguridad ciudadana y el orden público, increpando a los responsables públicos que salían del Concello de Cangas, donde tuvo lugar la asamblea de la Mancomunidade de Municipios de Morrazo para aprobar la nueva tasa de la basura, por un importe de 601 euros, que quedaría a la mitad por pronto pago. Las leves fueron como consecuencia de arrojar basura de los contenedores y el importe des de 100 euros.

Las sanciones llegan cuando ya fijó la fecha de la nueva asamblea de la Mancomunidade de Morrazo, el martes, 23 de diciembre, a las 09.00 horas.