O Rompeolas
Día del voluntariado en Cangas
Cangas celebró el Día del Voluntariado con el acto «O valor do voluntariado», que tuvo lugar en el salón de plenos de Cangas. Participaron Protección Civil, Cáritas, Comedor Social y Vida Digna, entidades que comparten sus experiencias y sus trabajos.
En Cangas hay que mirar al sur para ver el norte
Tanta lluvia y tanta niebla seguida hace perder el norte a cualquiera, en estos tiempos que se anda sin brújula y que todo es mediante el teléfono móvil, que no siempre indica dónde está el norte en Cangas.
Avenida de Marín y aledaños, sin cobertura
Después de mucho anuncio, mucho entusiasmo, mucha calle cortada para subir la antena de telefonía móvil a un edificio de la avenida de Marín, la cobertura es cada vez más nula. La instalación parece que está hecha y la licencia municipal también. Urgía que funcionara rápido, porque los vecinos de avenida de Marín y alrededores salen de sus casas con lluvia y frío para hablar por teléfono.
